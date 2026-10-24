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"НСО прекали със силата, Колтуклиева наруши реда": Двойната грешка според ген. Миланов

24 октомври 2026, 10:10 часа 601 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"НСО прекали със силата, Колтуклиева наруши реда": Двойната грешка според ген. Миланов

Поведението на Соня Колтуклиева не е журналистика. Това заяви бившият началник на НСО и депутатът от „Прогресивна България“ генерал Румен Миланов в ефира на БНТ. "И журналистът, и депутатът са граждани и трябва да спазват реда и закона. Що се отнася до поведението на г-жа Колтуклиева и дърпането на вратата, това според мен не е журналистика. Това е действие, което представлява нарушение на обществения ред“, каза той.

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Генералът беше категоричен, че не може да се дърпа вратата на охранявано лице, независимо кое е то. „Има риск, който трябва да бъде оценен. В системата на НСО това попада в категорията на мекия риск и на такъв риск трябва да се отговори със съответната степен на противодействие. Очевидно е, че охранителят е използвал повече сила и тя пада на земята“, обясни той.

И добави, че има момент на непремереност. „Има и пропуски по отношение на разполагането на самия екип спрямо охраняваното лице. Има пропуск и от страна на водача на автомобила, който не заключва вратата веднага. Но това не е журналистика и според мен не е правилно", заяви генералът.

По думите му, ако погледнем Закона за НСО, поведението на Колтуклиева е административно нарушение, за което може да ѝ бъде потърсена отговорност. „Сигурно това няма да се направи", каза той.

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Относно поведението на председателя на Народното събрание Михаела Доцова генерал Миланов коментира, че тя не е направила никакво нарушение. „Това е протокол, това е стандарт при инцидент. Първата задача на екипа е да изведе охраняваното лице от ситуацията. Това е стандарт не само в българската практика, но и в световната", обясни той.

Бившият началник на НСО заяви и че гардът е използвал повече сила отколкото трябва.

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НСО Румен Миланов Охранител Охрана Соня Колтуклиева
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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