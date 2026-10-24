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"Задържането на охранителя от НСО не беше необходимо": Съдия Дишева за казуса "Колтуклиева"

24 октомври 2026, 9:42 часа 905 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
"Задържането на охранителя от НСО не беше необходимо": Съдия Дишева за казуса "Колтуклиева"

Задържането не трябва да се предприема във всички случаи, в които има данни за извършено престъпление, а само когато са налице законовите основания за това. Това заяви членът на Висшия съдебен съвет (ВСС) и съдия Атанаска Дишева в интервю за bTV. Тя коментира инцидентът с охраната на председателя на парламента Михаела Доцова и журналиста Соня Колтуклиева. По думите ѝ задържането е репресивна мярка, която трябва да се прилага при наличие на опасност заподозреният да се укрие или да попречи на разследването.

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„Това е форма на репресивна мярка. Тя не е необходимо да бъде прилагана във всички случаи, а само когато процесуалният закон предвижда това“, посочи съдията. Тя отбеляза, че служителят е в трудово правоотношение с НСО и според нея в конкретния случай не са били налице основания, които да налагат задържането му.

Дишева уточни, че е необходимо да бъдат извършени разпити и други процесуални действия, за да се изяснят обстоятелствата около инцидента. По думите ѝ съдът също се е произнесъл, че задържането на служителя не е било необходимо.

Тя отказа да прогнозира дали ще се стигне до наказателна отговорност за действията му. Подчерта, че разполага единствено с публично разпространения видеозапис и няма достатъчно информация за конкретната ситуация. „Трябва да се прецени каква е била конкретната ситуация, дали използването на сила е било провокирано по някакъв начин и дали поведението е било адекватно на ситуацията и на правомощията“, обясни тя.

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Припомняме, че съдът освободи Мартин Варадинов от ареста и не определи мярка за неотклонение. Съдът счете, че няма достатъчно доказателства Варадинов да е нанесъл удар върху Соня Колтуклиева, който да е причина за средната телесна повреда. Така не е налице обосновано предположение, че Варадинов е извършил престъпление.

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НСО Охрана Соня Колтуклиева Атанаска Дишева
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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