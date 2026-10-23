Охранителят от НСО, който блъсна Соня Колтуклиева: Кой и какъв е бил всъщност той?

Вярно ли е, че срещу арестувания охранител от НСО по случая със Соня Колтуклиева, е имало досъдебно производство преди години? Ако е вярно, за какво престъпление е бил разследван? Това са част от няколко въпроса, които Actualno.com изпрати още снощи на пресслужбата на НСО, след скандала – ОЩЕ: Грозни сцени: Служител на НСО блъсна Соня Колтуклиева, журналистката е в болница (ВИДЕО)

Въпросите стават още по-актуални и очакваме отговор, след като колежката Пепа Петрова, която живее в САЩ и работи за "24 часа", постави на фокус следната информация за арестувания вече охранител, който се казва Мартин Варадинов: Варадинов дълги години е бил личен шофьор и охранител на Людмил Стойков – скандално известния бизнесмен, чието име нашумя покрай аферата "САПАРД" и даренията за президентската кампания на Георги Първанов. Петрова е известна в гилдията с буквално легендата, че още преди цар Симеон Сакскобургготски да стане премиер на България, тя стига до него, дегизирана като сервитьорка, тъй като иска на всяка цена да му вземе интервю.

Снощи гражданско движение БОЕЦ също написа в официалната си страница във Facebook, че срещу Варадинов имало досъдебно производство за тежко криминално престъпление преди години, без да казва какво и как е приключило производството. Движението казва и, че Варадинов кандидатствал да влезе в Бюрото за защита на свидетелите, но бил отхвърлен.

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Въпроси и от Петрова

Ето ги:

Как е бил проверен професионалният път на Варадинов преди назначаването в НСО? Кога и след какъв конкурс е назначен? Как е приключило досъдебно производство? Кой е подписал заповедта за назначаването му и кой го е включил в охранителния екип на председателя на Народното събрание? Има ли роднинска връзка с една известна дама, на която понякога коментирам тоалетите, и оказвал ли е някой протекция при назначаването му? (бел. ред. - по този въпрос, за въпросната дама, се изказват и от БОЕЦ, пак на страницата си във Faacebook)

"НСО дължи публични отговори. Защото това не е частна охранителна фирма, а държавна служба, на която е поверена сигурността на най-висшите представители на властта", пише Петрова - Още: НСО на прицел: Хроника на най-големите гафове, катастрофи и скандали около службата

А през това време "Прогресивна България" на премиера Румен Радев излезе със следната позиция по случая: "

"Прогресивна България“ е срещу всяка прекомерна употреба на сила и счита, че законите и правилата трябва да са валидни за всички. Нарушаването им е недопустимо, както от страна на представители на институциите, така и от граждани и представители на медиите. Очакваме резултатите от разследването и считаме, че подобни случаи не трябва нито да се провокират, нито да се допускат, нито да се използват за користни политически цели.

Исканата оставка на председателя на парламента от страна на опозицията е неадекватна и не само игнорира установените в НСО процедури, но и разкрива възкресяването на сглобката. Опитът въпросният инцидент да се използва за политическа реабилитация на сглобката няма да успее".