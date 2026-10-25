Повдигнаха обвинение на единия от тримата задържани за убийството на Слави Бинев

Събраните до момента доказателства сочат, че един човек е застрелял Слави Бинев в лицето около 10:00 ч. на 24 октомври. Той е действал сам, затова обвинение е повдигнато само срещу него. Обвинението е за умишлено убийство. Това съобщи на брифинг пред медиите говорителят на Софийската градска прокуратура Николай Николаев. Мъжът с инициали Е. Т. е гражданин на съседна на България държава и е задържан за срок до 72 часа, като предстои в Софийския градски съд да бъде внесено искане за постоянното му задържане под стража.

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Прокурор Николай Николаев добави, че към момента няма достатъчно доказателства за повдигане на обвинения на другите двама задържани. Те са били разпитани, както и обвиняемият. Пистолетът, с който се предполага, че е извършено престъплението, е открит, уточни Николаев. Оръжието е законно притежавано.

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Мотивът е в процес на изясняване. Със сигурност можем да кажем, че двамата са се познавали добре и между тях е имало делови отношения, каза още прокурорът. Убийството е извършено с един изстрел. Предстои разпит на още свидетели по случая.

Арестите

Трима души бяха задържани за убийството на Слави Бинев в София, съобщи вчера на брифинг изпълняващият функциите главен секретар на МВР Любомир Николов. Те бяха арестувани при тунел „Траянови врата“ на 54-ия километър на автомагистрала „Тракия“.

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Арестуваните са двама души с турски имена и един с българска лична карта. Открити са две оръжия. Едното е било изхвърлено непосредствено преди спирането на автомобила, в който са се намирали задържаните, а другото е намерено в чантичка на единия от тях. По първоначални данни второто оръжие е законно притежавано, посочи Николов.

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