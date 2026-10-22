След арестите на ключови кадри на ДПС: Кмет на Пеевски се скри в Турция

Кметът на Черноочене Айджан Ахмед от ДПС е избягал в Турция след арестите в Белица и Кърджали, научи Actualno.com от свои източници. Айджан Ахмед бе издигнат от ДПС за кмет на общината през 2023 г., като има зад гърба си два мандата общински съветник от партията на Пеевски в Черноочене. Общината е част от област Кърджали, която е бастион на ДПС от години.

Арестите на ключови кадри на ДПС

Припомняме, че вчера кметът на Белица и заместник-председател на ДПС Радослав Ревански беше изведен с белезници от сградата на общината след акция на ГДБОП и МВР.

Задържани бяха кметът на Сунгурларе инж. Димитър Гавазов, както и областния лидер на ДПС в Бургас Христо Широков, като по-късно прокуратурата им повдигна обвинение.

Те са обвинени за участие в престъпен сговор за осъществяване на търговия с влияние, съобщиха от пресцентъра на МВР. Задържаните остават в ареста за до 72 часа. ОЩЕ: Изнудвал ли е шефът на митниците кмета Ревански? ДПС сезира прокуратурата

Днес медията ни научи за още един арест - този на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн. Той е сред близките хора на санкционирания за корупция лидер на ДПС Делян Пеевски. Информацията не е потвърдена официално и каква е причината за задържането му.

Симпатизанти на ДПС се събират в момента пред полицията в града в подкрепа на кмета. ОЩЕ: Арестуваха още един кмет на Пеевски