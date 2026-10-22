Изнудвал ли е шефът на митниците кмета Ревански? ДПС сезира прокуратурата

Парламентарната група на ДПС подава сигнал до и.д. главен прокурор с искане за пълна проверка на действията на директора на Агенция „Митници“ Николай Шушков. От партията настояват държавното обвинение да проучи дали има данни за упражнен политически натиск върху кмета на община Белица Радослав Ревански. Според информацията в сигнала, шефът на митниците е принуждавал кмета да промени политическата си ангажираност и да подкрепи формацията „Прогресивна България“, като в замяна му е била обещавана политическа протекция.

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От ДПС настояват прокуратурата да изясни и дали има пряка връзка между отказа от подобна „сделка“ и последвалата показна акция на ГДБОП в община Белица, при която Ревански бе задържан.

„Ако тази информация се потвърди, трябва незабавно да бъдат предприети всички законови действия за пресичане на подобни брутални злоупотреби с власт и влияние от страна на висши представители на изпълнителната власт“, се казва в позицията на парламентарната група.

От партията подчертават, че използването на държавните бухалки и силовите структури за уреждане на политически сметки и инженерство представлява пряка заплаха за демократичния процес в страната. ОЩЕ: Депутат на Радев отрече да има тайни оферти към кметове на Пеевски и връзки с Цветан Цветанов