Кой е най-дългият филм в света?

6-то място: „Най-дългият безсмислен филм в света“ (The Longest Most Meaningless Movie in the World)

Откровеното заглавие на този английски филм съвсем почтено отразява неговата същност – хем най-дълъг, хем без никакъв смисъл. Но това е само по времето, когато е режисиран от Антъни Скот през 1968 г.; защото по-късни подобни „шедьоври“ чупят рекорда му и постепенно го смъкват до шестото място в класацията. Впрочем, да се каже за този филм, че е „заснет“ или „сниман“, би било сериозно преувеличение. Не са правени специални снимки. Филмът е без сюжет и представлява натрупани реклами, съкращения на други неизлъчвани филми и още всевъзможни „кинематографични отпадъци". На места поредица кадри се повтарят над половин час, понякога изображението се обръща с главата надолу или пък действието върви назад. Ако имате готовност да издържите такова „киноизкуство", намерете си свободни 48 часа – толкова време продължава филмът. 5-то място: „Приспивателно“ (The Cure for Insomnia) Заглавието го превеждат още като „Лек против безсъние“. Тук също липсва сюжет: по време на целия филм - а това е не по-малко от три денонощия и половина, актьорът Лий Гробан рецитира в кадър своята поема от 4080 страници „Приспивателно“. Вероятно зрителят ще заспи още първия час от тази терапия срещу безсъние, ако филмът не е периодично прекъсван от видео-клипове в жанровете хеви-метъл и... порно. Режисьорът Джон Тимис ІV го снима през 1987 г. Трае 87 часа. 4-то място: „Матрьошка" (Matrjoschka) Сравнително известен (разбира се, в тесни кръгове) немски документален филм с режисьор Карин Хьорлер, заснет през 2006 г. "Матрьошка" представлява поредица от снимки, показващи момче, каращо колело; улица, къщи, гаражи и небе. С течение на времето снимките малко се променят, но това не се забелязва с просто око. Филмът няма звук и е с продължителност 95 часа. 3-то място: „Синематон“ (Cinematon) Създаването на този филм отнело на режисьора Жерар Курант (Франция) 37 години (от 1978 до 2015 г.) . Състои се от 2880 кратки епизода (без звук) по 3 минути и 25 секунди, които представят известни личности: поети, художници, приятели на режисьора, журналисти и др. Всеки в определеното му време прави, каквото си иска. Например, британският кинорежисьор Тери Гилиъм дъвче в кадър банкнота от 100 франка, а друг режисьор - американецът Самюъл Фулър, пуши пура. Времетраене – 156 часа. 2-ро място: „Съвремие завинаги“ (Modern Times Forever) Заглавието на този филм може да се преведе още и като „Модерност завинаги“ или, ако искаме да направим закачка-реплика към класиката „Модерни времена“ на Чарли Чаплин, е подходящ и превод от рода на „Модерни времена завинаги“. Продължава рекордните за времето си 240 часа. Сниман от датската арт-група Superflex в 2011 г. Филмът няма сюжет, но поне някакъв смисъл може да се улови: лентата показва централната офис-сграда в Хелзинки на голяма шведско-финландска компания за дърводобив - зданието постепенно преминава в изоставено полуразрушено състояние, докато времето отлита и остава само усещането, че човечеството изчезва. 1-во място: „Логистика“ (Logistics) Шведски експериментален филм, създаден през 2012 г. от Ерика Магнусон и Даниел Андерсон. Продължава 51 420 минути (тоест, 857 часа или малко над 35 денонощия), което го прави най-дългият филм до момента. В 2008 г. Даниел Андерсон и Ерика Магнусон се запитали откъде идват съвременните електронни устройства. Идеята им била да проследят производствения цикъл на един електронен крачкомер, ала в обратен хронологичен цикъл - от мястото на продажба до мястото на производство. Проектът е сниман в реално време, докато се пътува от магазина в Стокхолм, където е купен крачкомерът, през Ишен, Гьотеборг, Бремерхафен, Роттердам, Алхесирас, Малага и до фабриката в град Шенчжен, Китай, където е произведен.

