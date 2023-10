Колумбийка се любила с призрак в продължение на над 20 години, но изведнъж спряла

Паула Флорес от Колумбия казва, че връзката ѝ с духа е започнала, когато е била много млада. От думите ѝ става ясно, че духът я посещавал всяка вечер в часовете, в които тя спи. Признанията си Флорес прави телевизионното шоу "Sin Carreta". Жената признава, че постепенно се влюбила в мистериозното същество и в продължение на повече от 20 години е поддържала страстна връзка с него.

"Един ден лежах, когато усетих как една ръка се премества от краката в посока към гърдите ми. Беше странно, уплаших се. От този момент нататък той започна да идва при мен. Правихме секс всяка вечер", разказа Флорес. Моментът на раздялата дошъл, когато призракът разкрил лицето си.

"Той беше много голям мъж. Но в деня, когато го зърнах, имаше зъби и лице на гаргойл", коментира жената. След като видяла истинското му лице, съвсем разбираемо жената се изплашила и прекратила връзката си с него. Не е ясно той как е приел решението ѝ и дали е искал да получи втори шанс.

