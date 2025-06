Презерватив на 200 години с откровена сцена с монахиня и монаси показа музей в Амстердам (СНИМКА)

Амстердамският държавен музей включи в своя експозиция презерватив, направен преди почти 200 години, на който е изобразена сексуална сцена с участието на монахиня и трима свещеници. Смята се, че презервативът е направен от апендикс на овца около 1830 г. Редкият артефакт е бил купен от музея на търг миналата година и сега е част от изложба, посветена на секса и проституцията през XIX век.

Изображението върху презерватива показва монахиня, седнала с вдигната пола и разкрачени крака и сочеща към трима свещеници, стоящи пред нея с вдигнато расо. Надписът на френски гласи: "Voilà mon choix" - "Това е моят избор".

Уредникът на музея Джойс Зелен разказа пред Би Би Си, че когато тя и колегите ѝ видели презерватива на търг, били много развеселени. Нямало нужда да се пазарят за него: те били единствените, които били склонни да го купят.

Още: Книга от XIX век, подвързана с кожата на убиец, е изложена в Съфолк

Rijksmuseum in Amsterdam is set to acquire the first condom in its collection, which was produced in France around 200 years ago. pic.twitter.com/bPrcDbp8Fk