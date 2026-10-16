Войната в Украйна:

България в Топ 3 по инфлация в ЕС: Поскъпването се ускори през септември

16 октомври 2026, 12:38 часа 1298 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
България в Топ 3 по инфлация в ЕС: Поскъпването се ускори през септември

Годишната инфлация в България, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, се е ускорила до 5,6% през септември спрямо 5% през август, показват публикуваните данни на Евростат. Това е третото по големина равнище в Европейския съюз след Румъния с 6,5% и Литва - с 6,1%. На месечна база потребителските цени в България са останали без промяна. През септември 2025 г. годишната инфлация в страната е била 4%.

ОЩЕ: Инфлацията в България се забавя, но остава втора в еврозоната

През 2026 г. година показателят за България варираше във високите стойности и достигна 6 на сто през април и 6,3% през май, след което се понижи до 5,2% през юни и 4,4 на сто през юли. През август и септември инфлацията отново се ускори.

В еврозоната годишната инфлация е нараснала до 3,8% през септември спрямо 3,2% през август и 2,2% година по-рано. За ЕС показателят също е достигнал 3,8% при 3,2% през август и 2,6% през септември 2025 г.

На месечна база цените са се повишили с 0,6% както в еврозоната, така и в ЕС. Годишната инфлация в България е с 1,8 процентни пункта над средното равнище за двете зони.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Най-ниска годишна инфлация е отчетена в Швеция - 1%, следвана от Унгария и Дания с по 2,1%. Спрямо август годишният темп се е понижил в една държава членка, останал е без промяна в три и се е увеличил в 23.

Сред най-големите икономики в ЕС годишната инфлация през септември е била 3,3% в Германия, 3,4% във Франция, 4,2% в Италия и 5% в Испания. В Гърция тя е достигнала 5,1%.

Енергийните цени в еврозоната са се повишили с 18,9 на сто на годишна база спрямо увеличението с 14,3%, отчетено през август. Услугите са поскъпнали с 3,2% при 3% месец по-рано.

ОЩЕ: За цените в България първо е виновен Тръмп, после са ГЕРБ и спекулата: Гълъб Донев отговори за какво ще харчим да стане дефицит от 5,7% при 2,8% сега

Годишният ръст на цените на храните, алкохола и тютюна се е ускорил до 1,3% спрямо 1,1% през август. При непреработените храни увеличението е 4%, а при преработените храни, алкохола и тютюна е 0,4%. Неенергийните промишлени стоки са поскъпнали с 1,1% спрямо 1,2% през август.

Основната инфлация в еврозоната, която изключва енергията, храните, алкохола и тютюна, се е повишила до 2,5% през септември от 2,4% през август. На месечна база увеличението на този показател е 0,2%.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Инфлация Евростат цени на храните
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес