България в Топ 3 по инфлация в ЕС: Поскъпването се ускори през септември

Годишната инфлация в България, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, се е ускорила до 5,6% през септември спрямо 5% през август, показват публикуваните данни на Евростат. Това е третото по големина равнище в Европейския съюз след Румъния с 6,5% и Литва - с 6,1%. На месечна база потребителските цени в България са останали без промяна. През септември 2025 г. годишната инфлация в страната е била 4%.

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През 2026 г. година показателят за България варираше във високите стойности и достигна 6 на сто през април и 6,3% през май, след което се понижи до 5,2% през юни и 4,4 на сто през юли. През август и септември инфлацията отново се ускори.

В еврозоната годишната инфлация е нараснала до 3,8% през септември спрямо 3,2% през август и 2,2% година по-рано. За ЕС показателят също е достигнал 3,8% при 3,2% през август и 2,6% през септември 2025 г.

На месечна база цените са се повишили с 0,6% както в еврозоната, така и в ЕС. Годишната инфлация в България е с 1,8 процентни пункта над средното равнище за двете зони.

Най-ниска годишна инфлация е отчетена в Швеция - 1%, следвана от Унгария и Дания с по 2,1%. Спрямо август годишният темп се е понижил в една държава членка, останал е без промяна в три и се е увеличил в 23.

Сред най-големите икономики в ЕС годишната инфлация през септември е била 3,3% в Германия, 3,4% във Франция, 4,2% в Италия и 5% в Испания. В Гърция тя е достигнала 5,1%.

Енергийните цени в еврозоната са се повишили с 18,9 на сто на годишна база спрямо увеличението с 14,3%, отчетено през август. Услугите са поскъпнали с 3,2% при 3% месец по-рано.

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Годишният ръст на цените на храните, алкохола и тютюна се е ускорил до 1,3% спрямо 1,1% през август. При непреработените храни увеличението е 4%, а при преработените храни, алкохола и тютюна е 0,4%. Неенергийните промишлени стоки са поскъпнали с 1,1% спрямо 1,2% през август.

Основната инфлация в еврозоната, която изключва енергията, храните, алкохола и тютюна, се е повишила до 2,5% през септември от 2,4% през август. На месечна база увеличението на този показател е 0,2%.