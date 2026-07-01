Инфлацията в България се забавя, но остава втора в еврозоната

Годишната хармонизирана инфлация в България се забави до 5,3% от 6,3% месец по-рано, но е втората най-висока инфлация в еврозоната след тази на Литва, която се ускори до 5,5 на сто. В сравнение с май през юни потребителските цени у нас намаляват с 0,4 на сто след ръст от 0,3 на сто месец по-рано. Това показват предварителните данни на Евростат. Най-ниска е инфлацията през юни в Малта - 1,9%, в Естония и Франция - 2% и в Германия - 2,4%.

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Относително висока е инфлацията, освен в България и Литва, в Хърватия - 4,2% и Кипър - 4%.

Националният статистически институт (НСИ) съобщи вчера, че според индекса на потребителските цени (ИПЦ) се очаква спад на потребителските цени в България през юни с 0,8% на месечна база. Спрямо същия месец на миналата година инфлацията се понижава до 5,6%.

Годишната инфлация в еврозоната се забави през юни до 2,8% от 3,2% през май и под пазарните очаквания за инфлация от 3,0%, достигайки най-ниско ниво от март насам.

На месечна база инфлацията през юни се понижи в еврозоната с 0,1%, а хармонизираната инфлация в България - с 0,4 на сто.

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Отслабването на годишната инфлация в еврозоната през юни се дължи основно на по-бавния растеж на енергийните цени с 8,7% след повишение с 10,8% през май, на цените на услугите, на храни, алкохолни напитки и тютюневи изделия.

Основната инфлация, изключвайки цените на храни и енергия, в еврозоната се забави през юни до 2,4% от 2,6% през май.