За цените в България първо е виновен Тръмп, после са ГЕРБ и спекулата: Гълъб Донев отговори за какво ще харчим да стане дефицит от 5,7% при 2,8% сега

Международната обстановка – това е първият фактор за поскъпването на живота в България. Това заяви финансовият министър Гълъб Донев, който посочи подпалената от американския президент Доналд Тръмп война с Иран и затварянето на Ормузкия проток на първо място. Поскъпнаха горивата за това, уточни той.

Фактор номер две – обирали сме (през тази година) "опашката" от вдигане на цени заради приемането на еврото. До 8 октомври, 2025 година, предишното правителство не предприело мерки и не успяло да овладее спекулата – тоест правителството на Росен Желязков е отговорно, по думите на министъра. Той специално посочи поскъпването при услугите като двигател на общото поскъпване.

Третият фактор – увеличението на заплатите и на разходите за труд, каза Донев в неделния сутрешен блок на БНТ с водещ Георги Любенов. По тази тема той побърза, че сегашното управление е вдигнало (правилно) пенсии и заплати.

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Попитан докога ще се вдигат цените, Донев отговори, че октомври-ноември ще има отражение при цените на горивата заради предприетите мерки (по 50 евро еднократно за конкретни уязвими групи), даже вече се виждало как дизелът преминал 2 евро за литър и после отново отишъл под тази граница. Донев не счита, че мярка като отпускането на дизел от резервите на Г-7 е повлияло – ОЩЕ: Дизел "на корем": Г-7 с нови мерки, за да укроти цената на горивата (ВИДЕО)

Финансова политика

Няма как да се променят политики, които касаят доходите на хората – това са политики, които касаят човешкия фактор. Това заяви Донев в отговор на въпрос защо "Прогресивна България" тегли нов държавен дълг. И така застъпи тезата на лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев, че не може да има нищо хубаво без добри доходи за хората. "Дълг се тегли срещу дефицита", оправда управленските действия Донев. И обясни, че ще се плащат пенсии и заплати, както и разходи по европрограми с изтеглените 2,25 млрд. евро (последното такова теглене на външен дълг засега) – ОЩЕ: България изтегли нов външен дълг, вече е поела 6,5 млрд. евро задължения за годината

Какво толкова ще се плаща, след като дефицитът сега е 2,7% (всъщност предварителните данни за септември са 2,8% - ОЩЕ: Предварителни данни: 2,8% бюджетен дефицит към края на септември), а в Закона за държавния бюджет са заложени 5,7% – по думите на Донев: за пътища, зимно почистване, социални плащания. "Ние ще го постигнем (да стигнем 5,7% дефицит – целта ни е да не прехвърлим плащания за следващата година", а така било правено години наред, заяви Донев.

1 млрд. евро приходи от данък за свръхпечалби на банките – това потвърди финансовият министър, който защити отново идеите. И увери, че нямало да се укриват пари през ваучери за храна от работодателите, но пък имало риск да се появи нелегален пазар при готвената забрана за рекламата на хазарт и то де факто посевместно. Превенция за хората – това е идеята зад забраната за реклама на хазарт.

На въпрос дали връщането на тленните останки на цар Самуил не е инициатива с политически характер, заради изборите за президент, Донев отговори, че това е исторически мисия и обединение на българския народ. Той не се съгласи и че имало методика за индексация на цени на пътно строителство и конкретно мантинели. "Ние не сме плащали на (своите) бизнеси", категоричен беше той предвид поставен въпрос, че всяка власт така прави.