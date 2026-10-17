Четири пъти по-евтини електроуреди: Съдът засега спря анти-Пеевски мярка, правителството тихомълком я саботира

"Намаляваме драстично продуктовите такси за електронна и електрическа техника средно четири пъти. С това преустановяваме наложената през годините тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един единствен начин - с по-високи такси за бизнеса и гражданите". Думи на премиера Румен Радев, които обаче не просто остават неизпълнени засега заради Върховния административен съд (ВАС), ами и заради Министерския съвет. А тези такси в България са в пъти по-високи, отколкото навсякъде в Европа и съответно оскъпяват цената на електроуредите у нас от производители, които плащат данъци в страната ни.

Мярката, която Радев обяви на 2 септември, 2026 година, беше прокламирана като мярка против влиянието на Делян Пеевски в българската икономика и премахване на бизнес влияние на хора като Христофорос Аманатидис-Таки - ОЩЕ: Нова анти-Пеевски мярка: Радев анонсира четири пъти по-евтини такси за електроуреди и техника (ВИДЕО)

Сега обаче се оказа, че на 6 октомври тричленен състав на ВАС – Виолета Главинова, Мария Николова, Мирела Георгиева – спира предварителното изпълнение на ПМС № 131 на МС от 03.09.2026 за изменение на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса (дело Дело 9668/2026). Министерският съвет (МС) обжалва, обаче крайно скандално жалбата е подписана с ел. подпис, чиято валидност е изтекла на 14.08.26 година - съответно жалбата не е приета, има разпореждане от съда за това на 14.10.26. Министерският съвет има 7 дни да се поправи - иначе жалбата срещу съдебното решение няма да бъде приета и промяната в наредбата, с която се свалят продуктовите такси, ще бъде отменена окончателно.

Предистория

Става въпрос за продуктови такси за бялата и черната техника (хладилници, климатици, печки, кафемашини, компютри, принтери) – производство и търговия. През 2025 година се оказа, че тези такси се вдигат ударно с между 700-900%. Тогава Actualno.com научи от свои източници в бранша, че причината се крие в желанието на предишната власт на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН да осигури необходими ѝ за недържавни разходи пари. Официално парите от продуктовите такси отиват при предприятията, които се занимават с оползотворяване на отпадъци. Кои са те - държавната ПУДОС и още четири частни организации - "Елтехресурс", "Екобултех", "Грийнтех България" и "Трансинс технорециклираща компания". По-скъпите такси при частниците стават факт синхронно, тоест всички заедно вдигат мизата – това потвърдиха източници на Actualno.com от бранша.

Сега всички тези компании не са съгласни с решението на Министерския съвет таксите да бъдат свалени като стойност - на 8 октомври, 2026 година, ВАС приема жалбата им докато тече делото, промените в наредбата да не влизат в сила. А определението на ВАС от 6 октомври е защото две от компаниите предупреждават, че понижението на размера на таксите ще ги фалира и това ще донесе последици за цялото общество по отношение недобро управление на опасни отпадъци:

по жалбата на "Грийнтех България" - защото с промените в наредбата ще бъде обезсмислен договор на фирмата с "Индустриални суровини" ЕООД на стойност не по-малко от 2,5 млн. евро годишно, както и договор със "Стийл Колект" ЕООД на стойност 2,25 млн. евро годишно. Отделно, намаляването на таксите ще снижи годишните приходи на "Грийнтех България" по двете основни направления на дейността от 5 821 542,55 евро на 1 756 218,15 евро, т.е. с 4 065 324,40 евро или с 69,8%. Съответно, това ще провали задължителната за дружеството по чл. 53 от ЗУО (Закон за управление на отпадъците) програма за управление на отпадъците - това е гледната точка на "Грийнтех България". Всъщност жалбата е, че по независещи от дружеството обстоятелства то може да фалира и последиците ще са за цялото общество, заради закриване на площадки за утилизиране на опасни отпадъци, а България има задължение по евродиректива да събира по безопасен начин и да рециклира такива отпадъци.

по жалбата на "Елтехресурс" - и тази компания посочва, че по-ниските продуктови такси ще намалят приходите на дружеството с 11 823 400 евро, а таксите са единственият приход за това дружество. Съответно, ще има последици като при "Грийнтех България", включително затваряне на производствени мощности и невъзможност да се рециклират опасни отпадъци ("Елтехресурс" отговаря за 1254 контейнера за разделно събиране са 1 254 и има 241 площадки, а действащите договори с общини са 241, част от които са Столична община, общините Бургас, Пловдив, Несебър, Русе и Стара Загора).

Какво значеше това вдигане на таксите в началото на лятото на 2025 година – ако "утилизацията" т.е. рециклирането на един електроуред е струвало примерно 5 лева, то с увеличението става 40 лева! А продуктовите такси се начисляват в крайните на цени на изделията от производителите и вносителите на бяла и черна техника, инструменти, оборудване - защото това се превръща в разход за производителя/търговеца и той трябва да го компенсира. Съответно, ако производители и вносители плащат продуктови такси не в България, но внасят и реализират стока на българския пазар, те придобиват огромно предимство пред производители и търговци, които са регистрирани в България и плащат данъци на българската хазна! По закон в България е задължително да рециклираш излязла от употреба бяла и черна техника. Наредбата за продуктовата такса е в сферата на отговорност на екоминистерството (МОСВ).

ПРИПОМНЕТЕ СИ ОЩЕ: Над година: Наследството на Пеевски и Борисов защо не купуваме доста по-евтини електроуреди и техника