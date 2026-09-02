Нова анти-Пеевски мярка: Радев анонсира четири пъти по-евтини такси за електроуреди и техника (ВИДЕО)

"Намаляваме драстично продуктовите такси за електронна и електрическа техника средно четири пъти. С това преустановяваме наложената през годините тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един единствен начин - с по-високи такси са бизнеса и гражданите". Това обяви преди началото на правителственото заседание в сряда премиерът Румен Радев. По думите му това е само първата стъпка към цялостна промяна на системата на отпадъците и доближаване до средните европейски такси, а оттам и до по-ниски цени за гражданите. "Тези наши действия не означават понижаване на екологичната отговорност", подчерта още той.

По източници на Actualno.com от управляващото мнозинство с тази стъпка се постига допълнителен напредък по отношение премахването на модела "Пеевски" от икономическите сфери на влияние и премахване на бизнес влияние на хора като Христофорос Аманатидис-Таки.

Предисторията

Всъщност става въпрос за бранша на бялата и черната техника (хладилници, климатици, печки, кафемашини, компютри, принтери) – производство и търговия. Преди една година се оказа, че т.нар. продуктови такси за този бранш се вдигат ударно с между 700-900%. Тогава Actualno.com научи от свои източници в бранша, че причината се крие в желанието на предишната власт на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН да осигури необходими ѝ за недържавни разходи пари. Официално парите от продуктовите такси отиват при предприятията, които се занимават с оползотворяване на отпадъци. Кои са те - държавната ПУДОС и още четири частни организации - "Елтехресурс", "Екобултех", "Грийнтех България" и "Трансинс технорециклираща компания". По-скъпите такси при частниците стават факт синхронно, тоест всички заедно вдигат мизата – това потвърдиха източници на Actualno.com от бранша.

Какво значеше това вдигане на таксите в началото на лятото на 2025 година – ако "утилизацията" т.е. рециклирането на един електроуред е струвало примерно 5 лева, то с увеличението става 40 лева! А продуктовите такси се начисляват в крайните на цени на изделията от производителите и вносителите на бяла и черна техника, инструменти, оборудване - защото това се превръща в разход за производителя/търговеца и той трябва да го компенсира. Съответно, ако производители и вносители плащат продуктови такси не в България, но внасят и реализират стока на българския пазар, те придобиват огромно предимство пред производители и търговци, които са регистрирани в България и плащат данъци на българската хазна! По закон в България е задължително да рециклираш излязла от употреба бяла и черна техника. Наредбата за продуктовата такса е в сферата на отговорност на екоминистерството (МОСВ).

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Иначе Радев похвали и правителството, и управляващото мнозинство, по повод успешния край на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Последният и окончателен срок за получаване на средства срещу реформи изтече на 31 август.

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"Само за три месеца и половина това правителство трябваше да компенсира години на безхаберие и липса на смелост за реформи, за да предотвратим загубите на огромни средства за България. Осигурените пари по пето и шесто плащане са изключително важни на фона на изпразнената хазна. Не по-малко важно е, че Европейската комисия пусна тези средства като признание за силната политическа воля и реалните действия на правителството в борбата с корупцията и утвърждаването върховенството на правото", каза още Радев.

В изявлението си премиерът акцентира и върху инфраструктурните управленски решения:

"Наш неотменим приоритет остава и подобряването на транспортната свързаност като гарант за ускорено икономическо развитие на регионите, с особен акцент върху автомагистрала "Хемус", Русе - Велико Търново и скоростния път Видин - Монтана".

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