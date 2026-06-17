Над година: Наследството на Пеевски и Борисов защо не купуваме доста по-евтини електроуреди и техника

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса се цели постигането на по-пропорционален и справедлив режим на продуктовите такси, без отслабване на екологичните задължения по специалните наредби. Това изречение от обществено обсъждане за промени в наредбата, внесени още по времето на служебното правителство на Андрей Гюров, е ключова, но малка част от историята как важен, но неособено видим сектор в българската икономика, е буквално спънат да се развива и е притиснат – от времето, когато начело на България официално беше правителството на Росен Желязков. А то беше подкрепяно от ГЕРБ (Бойко Борисов), ДПС "Ново начало" (Делян Пеевски), БСП и ИТН.

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Предистория

За кой бранш става въпрос? За бранша на бялата и черната техника (хладилници, климатици, печки, кафемашини, компютри, принтери) – производство и търговия. Преди една година се оказа, че т.нар. продуктови такси за този бранш се вдигат ударно с между 700-900%. Actualno.com научи от свои източници в бранша, че причината се крие в желанието на предишната власт да осигури необходими ѝ за недържавни разходи пари. Официално парите от продуктовите такси отиват при предприятията, които се занимават с оползотворяване на отпадъци. Кои са те - държавната ПУДОС и още четири частни организации - "Елтехресурс", "Екобултех", "Грийнтех България" и "Трансинс технорециклираща компания". По-скъпите такси при частниците стават факт синхронно, тоест всички заедно вдигат мизата – това потвърдиха източници на Actualno.com от бранша.

Какво значеше това вдигане на таксите в началото на лятото на 2025 година – ако "утилизацията" т.е. рециклирането на един електроуред е струвало примерно 5 лева, то с увеличението става 40 лева! А продуктовите такси се начисляват в крайните на цени на изделията от производителите и вносителите на бяла и черна техника, инструменти, оборудване - защото това се превръща в разход за производителя/търговеца и той трябва да го компенсира. Съответно, ако производители и вносители плащат продуктови такси не в България, но внасят и реализират стока на българския пазар, те придобиват огромно предимство пред производители и търговци, които са регистрирани в България и плащат данъци на българската хазна! По закон в България е задължително да рециклираш излязла от употреба бяла и черна техника. Наредбата за продуктовата такса е в сферата на отговорност на екоминистерството (МОСВ).

Справедливи поправки

С предложените промени в наредбата за продуктовата такса, правителството на Гюров (конкретно предложението е на тогавашния екоминистър Юлиян Попов) иска съвсем различни цени, по-ниски. Например – за екрани, монитори и оборудване с екрани, по-големи от 100 квадратни сантиметра, предложената такса е 42 евроцента. За големи домакински уреди, информационно-технологично и телекомуникационно оборудване – 7 евроцента. За фотоволтаични панели – също 7 евроцента. За малки уреди, не по-големи от 50 сантиметра – 14 евроцента.

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В доклада с предложението на Попов пише следното: "Например от анализа на APPLIA (Асоциация на производителите на домакински електроуреди), България от 02.04.2026 г. става ясно, че "продуктовите такси за електрическо и електронно оборудване в България са от 4-9 пъти по-високи, а лицензионните възнаграждения от 2-6 пъти по-високи сравнено със средните разходи за управление на отпадъците в 9 страни от Европейския съюз". По-конкретно – в Европа таксите за между 20 и 60 евроцента на килограм за масови категории, у нас са от 1 евро до цели 4 евро и повече на килограм. Още нещо важно в анализа, с който се правят предложенията: "Наредбата не съдържа и не е съпроводена с отделна, изрично разписана методика, по която са формирани самите единични размери на тези ставки" (т.е. на продуктовите такси за отделните категории електроуреди, техника и т.н). Предложението изчиства това и гласи: новите ставки към ПУДООС да се формират като 140% от средноевропейския бенчмарк за съответната категория.

Ключов момент в наредбата – има 5 на брой предприятията, които се занимават с оползотворяване на отпадъци, но само едно е държавно. С други думи, промяната на цените директно ще повлияе директно само на ПУДООС, защото другите субекти на пазара са частни. Разбира се, би трябвало индиректно и при сваляне на размера на таксите за ПУДООС и другите в бранша да се съобразят.

Тъй като на правителството на Андрей Гюров не му стигна време да приеме наредбата, идеите и всичко предложено в рамките на общественото обсъждане по промените, което приключи на 20 май, 2026 година, останаха за одобрение от сегашното правителство, водено от Румен Радев. Actualno.com потърси информация докъде е стигнал процесът - в Държавен вестник няма обнародване от 29 юли, 2025 година (брой 61). Според наши източници от държавната администрация предложението за промяна си стои "на трупчета". Защо - уж защото трябва да се разделят потоците от отпадъци и изискванията за тях, като конкретно става въпрос за индустриалните батерии. Дали е само това или има теч на пари нанякъде, където няма обществен интерес?