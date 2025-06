Драстична промяна в цената на петрола след израелските удари по Иран

Цената на петрола се повиши с над 9 процента в сутрешната търговия днес, достигайки най-високите ценови равнища от пет месеца, след като Израел нанесе удар по Иран, което ескалира напрежението в Близкия изток и породи опасения за нарушаване на доставките на петрол, предаде Ройтерс. Израелските военновъздушни сили нанесоха удари по Иран, атакувани десетки цели, свързани с ядрената програма на страната и други военни обекти. Операцията е с кодовото название "Изгряващият лъв".

Oil prices skyrocketed in the aftermath of the Israeli attacks on Iran. pic.twitter.com/8GtgaKibC4