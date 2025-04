Европа се отказва от важен инструмент от санкциите срещу Русия?

Европейският съюз отложи въвеждането на забрана за внос на руски втечнен природен газ в бъдещи пакети санкции. Това съобщи Ройтерс, като се позова на официални представители на ЕС. Причината за това решение е съпротивата на някои правителства и несигурността относно алтернативните източници на доставки. "Вместо това Комисията иска да разработи нова пътна карта за прекратяване на зависимостта на блока от руските енергийни доставки до 2027 г. Планът трябва да бъде обявен в началото на май, но подробностите все още са оскъдни", се казва в материала.

Още: Литва повежда ЕС към 17-и пакет санкции - удря три източника на приходи за войната на Путин

До юни се очаква Комисията да предложи нов, вече 17-и пакет от санкции срещу Русия. Европейски служители обаче твърдят, че работата по него напредва бавно.

Американският президент Доналд Тръмп неведнъж е изразявал желанието си Европейският съюз да купува повече газ от Съединените щати. ЕС, от друга страна, вижда в това потенциален инструмент в преговорите за митата на Тръмп. Въпреки това исканията на Вашингтон все още не са ясно очертани.

Един от служителите е заявил пред агенцията, че ЕК не иска да поеме риска да загуби доставките на руски втечнен природен газ и да „загуби силата си в преговорите“ с Вашингтон. Блокът също така се опасява от зависимостта от американския газ. Понастоящем Щатите са третият по големина доставчик на втечнен природен газ за ЕС след Русия и Норвегия.

Още: ЕС напредва бързо към новата цел за снарядите за Украйна (ВИДЕО)

Наскоро Financial Times публикува материал, в който се твърди, че Европейският съюз проучва възможността за разваляне на газовите договори с Русия. Юристите търсят начин, който ще позволи на блока да не плаща на Москва големи глоби. По-специално, Европейската комисия разглежда възможността за обявяване на форсмажорни обстоятелства.

Още: Десетки милиарди евро: Брюксел обяви каква сума ще отдели за възстановяването на Украйна

По-рано Ройтерс писа, че ЕС ще представи подробен план за отказ от руския газ и петрол. Блокът се ангажира да се откаже от руските изкопаеми горива до 2027 г. в отговор на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.

Същевременно стана ясно, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е удължил с една година извънредното положение, с което ограничава влизането на руски кораби в американски пристанища.

US President Trump has extended the state of emergency, which restricts the entry of Russian ships into American ports, for one year.https://t.co/9zxfuNceiA pic.twitter.com/wFIFDxFgPN