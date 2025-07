"Скрийте се в убежищата!". Но убежищата са заключени: На руснаците май не им харесва да са във война (ВИДЕО)

Жителите на руския град Пенза - административен център на едноименната област - се оплакаха, че при атаката с дронове на 31 юли, извършена от украинските сили, част от убежищата са били затворени. В социалните мрежи местни жители публикуваха снимки, на които се вижда катинар на входната врата на убежище, намиращо се в мазето на къща № 40 на улица „Краснова“. То е на около 6,5 км от отчетеното с геолокализация място на удара в района на "Радиозавод". По принцип руските губернатори редовно призовават хората да се скриват в убежища при украински нападения.

Не един, а два руски завода, свързани с армията на диктатора Владимир Путин, са се превърнали в цел на украинските дронове в Пенза. Това показва геолокализиран анализ на видеокадри от мястото на събитието, направен от руския опозиционен Telegram канал ASTRA. Каналът е категоричен - след атаката с дронове пожар има в района, където се намират "Радиозавод" и "Пензенско производствено обединение за електронни технологии на името на В. А. Ревунов" (ВЕМ).

