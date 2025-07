Тръмп непреклонен: До 8 август трябва да има мир между Русия и Украйна (ВИДЕО)

Съединените щати поставиха краен срок за постигане на споразумение за край на войната в Украйна – до 8 август. Това обяви високопоставеният американски дипломат Джон Кели пред Съвета за сигурност на ООН, като подчерта, че това е директно указание от президента Доналд Тръмп. „Русия и Украйна трябва да договорят спиране на огъня и траен мир. Време е за споразумение. Президентът Тръмп даде ясно да се разбере, че това трябва да стане до 8 август“, заяви Кели. Той добави, че при липса на напредък, САЩ са готови да наложат допълнителни мерки, включително мита, срещу Москва.

