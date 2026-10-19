Лисабон си върна блясъка на туристически лидер с две отличия

Португалската столица триумфира в категориите „Най-добра градска дестинация в Европа“ и „Най-добра круизна дестинация в Европа“. От Асоциацията по туризъм на Лисабон официално заявиха, че престижните награди са категорично признание за международната привлекателност на града и за богатото разнообразие на неговото туристическо предлагане.

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Автентичност, която задава световните тенденции

"Тези награди показват, че Лисабон е уникална и автентична дестинация. Градът ни се отличава от останалите основни европейски центрове, защото цени собствената си идентичност, като същевременно успява да отговори на най-различните причини, поради които хората пътуват", подчерта генералият директор на Асоциацията по туризъм на Лисабон Антонио Вале.

Според Вале отличията са резултат от съвместните усилия на целия сектор за постоянно обогатяване на предлагането. Наградите стимулират местния бизнес и създават стойност както за гостите, така и за жителите на града.

Лисабон все по-уверено задава тенденциите в международната туристическа индустрия.

Стратегия за устойчив и ценен туризъм

От туристическата асоциация отбелязват, че основният фокус на региона остава популяризирането на богатата култура и разнообразяването на преживяванията из целия столичен регион.

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Целта на тази дългосрочна стратегия е да привлича пътешественици, които остават за по-дълго време, откриват по-малко познати кътчета извън градския център и допринасят за по-голяма икономическа и социална стойност за местната общност.

Наградите World Travel Awards („Световни награди за пътуване“) се считат за Оскарите в туристическия бранш и вече 33 години отличават най-добрите дестинации, хотели и авиокомпании в света.

Тазгодишното бляскаво събитие се проведе в луксозния петзвезден комплекс Hyatt Regency Kotor Bay Resort, разположен в живописния Которски залив в Черна гора – регион под закрилата на ЮНЕСКО. Това бе и исторически първи път, в който балканската държава домакинства домакин на церемонията от основаването на наградите.