Български град влезе в Топ 20 на най-добрите европейски дестинации за дълголетие

Ново проучване подрежда Топ 20 на най-добрите места за почивка в Европа, вдъхновени от концепцията за "сините зони", а сред тях попада и български град. Интересът към удължаването на живота и подобряването на неговото качество преживява истински бум. Все по-често се говори за терапии с червена светлина, пептиди и сложни сутрешни ритуали. Дълголетието обаче не изисква непременно скъпи уреди или хранителни добавки – ключът се крие в правилното прилагане на основните житейски принципи.

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Именно това правят жителите на т.нар. "сини зони" — регионите с най-висок брой столетници в света. В Европа официално има две такива места - остров Икария в Гърция и остров Сардиния в Италия. Но на континента съществуват още десетки дестинации, където се спазва същият модел - много движение пеша, семпла и качествена храна, спокоен ритъм и силно чувство за общност.

За онези, които искат да изпитат този начин на живот по време на своята ваканция, компанията за вилни почивки CV Villas състави специален Индекс за дълголетие. Анализаторският екип класира близо 100 европейски дестинации с максимален резултат до 100 точки, стъпвайки върху критериите от концепцията "Power 9" на изследователя Дан Бютнър.

Как се измерва дестинацията за дълголетие?

Оценката на градовете и островите се базира на няколко ключови показатели:

Пешеходна достъпност: възможности за разходки на база терена и денивелацията;

възможности за разходки на база терена и денивелацията; Темпо на живот: изчислено чрез средния брой работни часове годишно;

изчислено чрез средния брой работни часове годишно; Здравословно хранене и традиции: брой ресторанти с веган ястия и винарни на глава от населението;

брой ресторанти с веган ястия и винарни на глава от населението; Социален живот: гъстота на кафенета, площади и места за събиране, които предразполагат към общуване.

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"От удобството за разходки и качествената храна до чувството за общност и по-спокойния ритъм – тези дестинации предлагат всичко необходимо за една пълноценна и релаксираща почивка. Начинът на живот на тези места изключително много се доближава до този в класическите "сини зони", споделя Хана Маршал.

Кои европейски дестинации оглавяват класацията?

Абсолютен първенец в европейския индекс е малтийската столица Валета. Градът печели първото място благодарение на изключително удобната си пешеходна инфраструктура и заведенията, предразполагащи към социални контакти и балансиран ритъм. Общо четири дестинации от Малта намират място в първата двадетица.

На второ място се нарежда гръцкият остров Паксос, известен със сплотената си общност, съхранена природа и бавно темпо на живот. Бронзът отива при бляскавия френски курорт Сен Тропе.

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Една от най-големите изненади в Топ 4 е унгарският исторически град Егер. Освен че е изключително удобен за разходки, той разполага с умерена и социална култура на консумация на напитки — местните традиционно споделят прочутото си червено вино "Бича кръв" (Bull’s Blood) по време на вечеря, което се смята за един от факторите за тяхното здраве и дълголетие.

Любопитен детайл за българските пътници е, че сред най-добрите 20 дестинации за дълголетие на континента се нарежда и Несебър, заемайки 11-о място благодарение на пешеходния си старинен град, морската храна и социалната си атмосфера.

ТОП 20

Валета (Малта) Паксос (Гърция) Сен Тропе (Франция) Егер (Унгария) Мдина (Малта) Ибиса (Испания) Таормина (Италия) Лефкада (Гърция) Будва (Черна гора) Дингъл (Ирландия) Несебър (България) Бад Ишъл (Австрия) Пиран (Словения) Олесун (Норвегия) Сейнт Джулианс (Малта) Гозо (Малта) Ксамил (Албания) Левоча (Словакия) Бордо (Франция) Нови Сад (Сърбия)