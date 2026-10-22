"Ние сме ги заковали с данни - КЗК е на ход": Манолова предупреди търговските вериги да се притесняват

"Тук на ход е КЗК, но на КЗК ние в резултат на проверката сме им отнесли документи. Ние сме ги заковали с данни. Това каза председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова в сутрешни блок на бТВ след проверките в търговските вериги, които показаха надценки над 100%. Според нея търговските вериги трябва да се притесняват, тъй като пренебрегват една клауза в Закона за защита на конкуренцията, който гласи, че за всяка по-голяма разлика от 10% в надценките, възможната глоба е 10% от оборота.

"Сметнете на 1,5 млрд. евро каква е? Ето това трябва да ги притеснява. Нека си разсъждават дали е брутен марж, каква им е печалбата", каза още Манолова.

"За Бога намалете ги тези цени. Няма да фалирате, печелите достатъчно", призова Манолова. ОЩЕ: "Нямаме надценки с над 100%": Шефът на голяма търговска верига обясни, че липсва достатъчно българско производство

Дискриминация на българските производители

"В офиса ми освен гневни потребители, има и гневни български производители", каза Манолова и заяви, че има дискриминация на български производители.

По думите й на вносните продукти се слагат по-ниски надценки, а на българските продукти много по-високи.

"Логиката за това е, че има железни договори с производителите в страните-членки на ЕС какви да бъдат надценките. Единствено българските производители са оставени на произвола да бъдат мачкани. Аз защитавайки, българските потребители, защото това е моята задача като председател на КЗП, имам грижата и за българското производство", каза още Манолова.

Търговските вериги са пропилели шанса си с "Кошница с грижа"

Според нея освен да бъдат санкционирани за арогантното си поведение, цените трябва да се приближат до справедливата си стойност.

"Кошницата с грижа беше шанс за търговските вериги, който те пропиляха", каза Манолова.

По думите й, те са се изсмяли с "Кошницата с грижа" и след като не става с диалог, ще стане по закон.

Следващите действия на Манолова: Да се готви КЕВР

Манолова обеща, че няма да се занимава само с търговските вериги.

Тя предупреди КЕВР, че ще присъства на заседанията на регулатора, както и че ще се занимава с темата за лекарствата, но и обърна внимание, че мобилните оператори също ще бъдат във фокуса на нейната работа.

Манолова ще се занимае и с монополизирането на еднодневните екскурзии на децата в столицата. ОЩЕ: Екскурзия, календари и танци за половин заплата: Когато си родител-касичка на малко дете