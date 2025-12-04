Нов курс за цената на петрола заради ударите по "Дружба"

Цената на петрола нарасна в сутрешната търговия, след като украински удари по руска петролна инфраструктура засилиха опасенията за потенциални ограничения в предлагането, а липсата на напредък в мирните преговори между двете страни намали очакванията очакванията за сделка, която би могла да възстанови руските доставки на световните пазари, предаде Ройтерс. Украйна е нанесла удар по нефтопровода "Дружба“ в руската област Тамбов – пети подобен удар по трасето, съобщи източник от украинското военно разузнаване.

Украйна пак взриви участък от руския петролопровод "Дружба" (ВИДЕО)

Цените

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поскъпна с 24 цента, или 0,38 на сто, до 62,91 долара за барел,

Котировките на американския лек суров петрол са нагоре с 29 цента или 0,49 на сто до 59,24 долара.

Нефтопроводът "Дружба“ транспортира руски петрол към Унгария и Словакия. Операторът на тръбопровода твърди, че доставките продължават нормално. Потвърждение, че доставките продължават дойде и от унгарска страна, допълва Ройтерс.

Консултантската компания Kpler отбелязва в доклад, че украинските атаки срещу руската рафинерийна инфраструктура вече са „по-продължителни и стратегически координирани“, като са насочени към поддържане на рафинериите в нестабилно състояние чрез повтарящи се цикли на удари. Според анализа руският преработвателен капацитет в рафинериите е намалял до около 5 млн. барела дневно за периода септември–ноември – или спад от 335 000 барела на ден спрямо предходната година, като производството на бензин е най-силно засегнато, а това на газьол също е отчетливо по-слабо.

Липсата на напредък в мирните преговори за Украйна също подкрепя цените, след като представители на президента на САЩ Доналд Тръмп не постигнаха конкретни резултати в разговорите с Кремъл. Тръмп заяви, че не е ясно какво следва оттук нататък