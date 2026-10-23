Първият танкер с руски дизел по сделката Тръмп-Путин тръгна към САЩ, пристига в деня на Октомврийската революция

Танкер под флага на Малта, превозващ 40 000 метрични тона руски дизел, е тръгнал към Ню Йорк - това е първият кораб с гориво от Русия, който ще достигне САЩ съгласно сделката между диктатора Владимир Путин и Доналд Тръмп. Споразумението, заради което Вашингтон вдигна санкции на Москва, предвижда Руската федерация да изнесе незабавно 300 000 тона дизел, или 2,25 милиона барела, последвани от 500 000 тона през ноември и 1 милион тона „веднага след това“, по думи на Тръмп. В същото време САЩ изнасят около 1,5 милиона барела дизел на ден.

Данните за първия потеглил кораб са на LSEG от петък, 23 октомври, и бяха цитирани от Reuters. Малтийският танкер Agioi Fanendes е бил натоварен на 22 октомври с 40 000 тона ултра нискосерен дизел в руското балтийско пристанище Приморск и пътува към Ню Йорк.

Очаква се плавателният съд да пристигне в САЩ около 7 ноември 2026 г. Това е денят, в който през 1917 г. в Русия започва Октомврийската революция.

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Защо Тръмп направи такава отстъпка пред Путин?

Русия се съгласи да отмени самоналожената забрана върху износа на дизел и да доставя горивото на световните пазари, включително в САЩ, в опит да понижи цените на горивата. Щатите пък направиха голяма отстъпка, която по никакъв начин няма да промени световните цени, смятат анализатори. Тръмп обаче искаше да действа преди междинните избори в САЩ на 3 ноември, на които се очаква републиканците да загубят мнозинство в Конгреса.

Сделката беше остро критикувана от Украйна и европейските лидери, макар и не от всички - българският премиер Румен Радев например я подкрепи.

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Украинският комисар по санкциите Владислав Власюк разкритикува първата руска пратка дизелово гориво за САЩ. Според неговите изчисления товарът от 40 000 тона се равнява на около 300 000 барела, което е по-малко от количеството дизелово гориво, което в САЩ се потребява за два часа.

Тъй като пътуването от руското балтийско пристанище Уст-Луга отнема между 2,5 и 3 седмици, САЩ ще изнесат над 4 милиона тона от собствения си дизел, преди танкерът да пристигне – т.е. около 100 пъти повече от обема, който той превозва, заяви Власюк.

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