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Радар за икономика: Най-важните новини на 19 октомври 2026 г.

19 октомври 2026, 23:00 часа 1207 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Радар за икономика: Най-важните новини на 19 октомври 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 19 октомври 2026 г.

Задава се тежка зима на пазара на труда: Охлаждане при заплатите и двойна младежка безработица

Очакванията на пазара на труда са за една нелека зима. Това обобщи Георги Първанов, член на УС на Българската асоциация за управление на хора и на Българската конфедерация по заетостта.

Още: Задава се тежка зима на пазара на труда: Охлаждане при заплатите и двойна младежка безработица

"Сметката я плаща частният сектор": Експерти за Бюджет 2027 и рискове или възможности виждат

За първи път от 17 години насам в България идва правителство с ясен ангажимент да ограничава бюджетния дефицит, без да прибягва до шоково и агресивно орязване на разходите, което би навредило на икономическата активност. Това положително развитие, заедно с намерението разходите за заплати в публичния сектор постепенно да спаднат от близо 11% до под 8% от БВП в рамките на три години, стана повод за задълбочен дебат в студиото между финансовия журналист Стефан Антонов и икономиста Евгений Кънев.

Още: "Сметката я плаща частният сектор": Експерти за Бюджет 2027 и рискове или възможности виждат

Йотова поиска директна авиолиния София-Пекин и български стоки на китайския пазар

Перспективите за засилване на двустранното сътрудничество между България и Китайската народна република обсъдиха на среща в президентската институция държавният глава Илияна Йотова и министърът на външните работи на Китай Уан И. По време на разговора държавният глава е откроила "дългогодишните партньорски връзки между двете страни, изградени на базата на взаимно доверие и приятелство", обявиха от президентския пресцентър. "Обща бе позицията, че подписаната съвместна декларация за издигане на двустранните отношения на ниво стратегическо партньорство между президентите Румен Радев и Си Дзинпин през 2019 г., е дала положителен тласък в развитието на двустранните отношения", добавят още от пресслужбата.

Снимка: Президентски пресцентър

Още: Йотова поиска директна авиолиния София-Пекин и български стоки на китайския пазар

Еврото започва новата седмица с обрат в хода си, но важна тенденция се запазва

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Откакто на 12 октомври еврото слезе на най-ниските си равнища, записвани от 16 май 2025 г. насам, и курсът падна до 1,1154 спрямо щатския долар, единната европейска валута изпитва трудности да стабилизира курса си. Два дни след антирекорда за последната година и половина еврото отново беше близо до него, но после два поредни дни успяваше да върви нагоре, прескачайки психологическата граница от 1,12 спрямо американската валута. Макар с леко понижение в началото на новата седмица, тенденцията, изглежда, се запазва.

Още: Еврото започва новата седмица с обрат в хода си, но важна тенденция се запазва

Стигайки близо 110 долара, цената на петрола обърна посоката въпреки мощните удари в Санкт Петербург (ВИДЕО)

Цените на суровия петрол паднаха надолу в началото на работната седмица, докато търговците преценяват вероятността от по-големи руски доставки, които биха се влели в пазара след отмяната на санкциите от страна на САЩ в петък. Фючърсите на международния еталон "Брент", който е референтен и за Европа, слязоха с над 2 долара до 107,81 долара за барел, което само по себе си е доста висока цена. Американският сорт WTI поевтиня с около долар и половина до 99,91 долара за барел малко след 9 ч. българско време на 19 октомври.

Още: Стигайки близо 110 долара, цената на петрола обърна посоката въпреки мощните удари в Санкт Петербург (ВИДЕО)

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Илияна Йотова Пазар на труда цена на петрола курс на еврото бюджет 2027
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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