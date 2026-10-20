Радар за икономика: Най-важните новини на 20 октомври 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 20 октомври 2026 г.

"Такива няма в никоя европейска държава": Проверка на Манолова разкри "златно масло" и надценки над 100%

Председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова заговори за "златно масло" и надценки от 100% в търговските вериги след проверка на регулаторния орган. Според нея това освен, че е морално укоримо, представдлява и нарушение на закона, като в битката си срещу надценките тя ще впрегне още Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Националната агенция за приходите (НАП), стана ясно от пресконференция на Манолова.

Още: "Такива няма в никоя европейска държава": Проверка на Манолова разкри "златно масло" и надценки над 100%

Масови проблеми с Revolut: Манолова сигнализира БНБ - ето какво ще стане с парите ви

Потребители в социалните мрежи масово се оплакват от проблеми с британската финансово-технологична компания Revolut. По-късно от компанията разпространиха кратко съобщение, от което става ясно, че проблемът е от тази сутрин. В официалната си страница те съобщиха на клиентите си, че изпитват прекъсване на услугата, както и че работят, за да оправят проблема.

Още: Масови проблеми с Revolut: Манолова сигнализира БНБ - ето какво ще стане с парите ви

Директор в Банката за развитие напусна поста и обяви, че отива за риба

Изпълнителният директор на Българската банка за развитие Цанко Арабаджиев напуска след повече от пет години работа в институцията. Той обяви края на професионалния си път в банката с публикация в социалните мрежи, в която отчита финансовото ѝ оздравяване, предотвратени загуби за милиони евро и запазен ресурс по Плана за възстановяване и устойчивост. В края на равносметката си Арабаджиев обяви, че отива за риба.

Още: Директор в Банката за развитие напусна поста и обяви, че отива за риба

Нова огромна отстъпка на Тръмп пред Путин - сделка и за руския "сенчест флот"

Снимка: Getty Images

Администрацията на Доналд Тръмп явно намира начин да извади някои танкери от руския "сенчест флот" от санкциите, без официално да отменя наказателните мерки. Става въпрос за стари и зле поддържани кораби под контрола на Москва, които плават под чужди флагове, прехвърлят си петрол един на друг в открито море, застрашават околната среда и морската безопасност, като заобикалят наложените им санкции.

Още: Нова огромна отстъпка на Тръмп пред Путин - сделка и за руския "сенчест флот"

Цената на петрола: Европейският сорт скочи над 110 долара, рекорд за последните 5 месеца

Цените на европейския петрол стигнаха до най-високото си ниво от май 2026 г. насам днес, 20 октомври, прескачайки границата от 110 долара за барел. Пазарите преценяват изпълнителната заповед на президента на САЩ Доналд Тръмп, с която бяха отменени някои санкции и мита, свързани с руския износ на енергийни ресурси, докато атаките срещу Саудитска Арабия и Йемен поддържат опасенията от прекъсвания в доставките от Близкия изток.

Още: Цената на петрола: Европейският сорт скочи над 110 долара, рекорд за последните 5 месеца

Еврото за кратко премина психологическа граница, но бързо смени посоката

На 12 октомври еврото слезе на най-ниските си равнища, записвани от 16 май 2025 г. насам, като курсът падна до 1,1154 спрямо щатския долар, но оттогава насам единната европейска валута постепенно стабилизира курса си. Два дни след антирекорда за последната година и половина еврото отново беше близо до него, но постепенно успяваше да върви нагоре, прескачайки психологическата граница от 1,12 спрямо американската валута. Макар с леко падане под нея за кратък момент вчера, на 20 октомври запазването на последната изградена тенденция изглежда сигурно.

Още: Еврото за кратко премина психологическа граница, но бързо смени посоката