Масови проблеми с Revolut: Манолова сигнализира БНБ - ето какво ще стане с парите ви

Потребители в социалните мрежи масово се оплакват от проблеми с британската финансово-технологична компания Revolut. По-късно от компанията разпространиха кратко съобщение, от което става ясно, че проблемът е от тази сутрин. В официалната си страница те съобщиха на клиентите си, че изпитват прекъсване на услугата, както и че работят, за да оправят проблема.

"Извиняваме се на всички засегнати и за всички неудобства", посочват още от Revolut.

Какво ще стане с парите ви?

От компанията уверяват, че парите и данните на всички техни клиенти са в безопасност.

Припомняме, че през септември Revolut потвърди, че чувствителна информация за клиенти е била разкрита пред неупълномощена трета страна, след като компанията е получила фалшиви заявки, изпратени от имейл домейна на легитимна държавна институция.

"След като установихме случая, незабавно блокирахме адреса и уведомихме съответната държавна институция, както и правоприлагащите органи, органите за защита на личните данни и финансовите регулатори", заяви тогава говорител на компанията, цитиран от Ройтерс. ОЩЕ: Изтекоха и данни на известни личности: Хакерите, атакували Revolut, поискали откуп и заплашили с още

Мая Манолова внася сигнал в БНБ

По време на пресконференцията на председателя на Комисията за потребителите (КЗП) Мая Манолова бе попитана дали в комисията е постъпил сигнал във връзка с Revolut, като тя прие въпроса за сигнал.

Манолова обеща да отнесе този сигнал към БНБ. ОЩЕ: “Револют“ призна за теч на лични данни на потребители