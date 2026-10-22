Радар за икономика: Най-важните новини на 22 октомври 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 22 октомври 2026 г.

Най-голямото поскъпване в историята: Самолетните билети с нови брутални цени

Цените на самолетните билети в Европа могат да се повишат с до 20% през 2027 г. заради поскъпването на авиационното гориво на фона на продължаващата война в Иран. Това предупреди изпълнителният директор на най-голямата европейска нискотарифна авиокомпания Ryanair Майкъл О'Лиъри, цитиран от Euronews. Той разкритикува и европейските екологични данъци, които според него допълнително увеличават разходите на авиокомпаниите. По думите му от април 2027 г. повечето европейски превозвачи ще разполагат с ограничена защита срещу поскъпването на горивата, тъй като съществуващите им договори за фиксиране на цените постепенно изтичат.

Още: Най-голямото поскъпване в историята: Самолетните билети с нови брутални цени

Да не сме луди - ако можеше, цените щяха да са по-ниски: Реакция на Сдружението за модерна търговия

Няма такова нещо като надценка, има брутен марж – това е което остава като разлика между покупна и продажна цена. С него търговците си плащат тока, заплати, други разходи, за да има бизнес. Кое точно да направим първо – да намалим заплатите, да съкратим служители или да не си платим тока? Това попита лицето на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов. Той счита, че има постоянно облъчаване за поскъпването в България "от такива високи места", след като сега на дневен ред са спорове с председателя на КЗП Мая Манолова.

Още: Да не сме луди - ако можеше, цените щяха да са по-ниски: Реакция на Сдружението за модерна търговия

Водещи банки в САЩ засичат AI агенти - влизат в клиентските сметки и действат отвъд инструкциите

Големи американски банки откриват неразрешени агенти с изкуствен интелект на трети страни, които действат в рамките на клиентски сметки. Някои от тях дори се опитват да извършват действия, които изглеждат независими от инструкциите на потребителите, съобщават източници на Axios. Агентите с изкуствен интелект се превръщат в кошмар за американските банки, прониквайки в банковите системи по-бързо, отколкото финансовите институции могат да реагират, пише изданието.

Снимка: Getty Images

Още: Водещи банки в САЩ засичат AI агенти - влизат в клиентските сметки и действат отвъд инструкциите

Удар по Meta: Осъдиха компанията да плати 25 млрд. долара

Компанията Meta бе осъдена да плати 25 млрд. долара на щата Ню Мексико, след като съдебните заседатели я признаха за отговорна за заблуждаване на потребителите относно защитата на личните им данни във Facebook. Това е най-голямата глоба, налагана някога на технологичния гигант. "Поведението на Facebook е било умишлено, а ръководителите на компанията систематично са подвеждали потребителите за начина, по който функционира платформата", посочи в решението си съдия Франсис Джей Матю от окръжния съд на щата.

Още: Удар по Meta: Осъдиха компанията да плати 25 млрд. долара

Еврото отново смени посоката и не е никак далеч от най-високите стойности за седмицата

На 12 октомври еврото слезе на най-ниските си равнища, записвани от 16 май 2025 г. насам, като курсът падна до 1,1154 спрямо щатския долар, но оттогава насам единната европейска валута постепенно стабилизира курса си. Оттогава насам то постепенно успява да върви нагоре, прескачайки психологическата граница от 1,12 спрямо американската валута. В сряда, 21 октомври, единната европейска валута започна деня с леко понижение, но промени посоката и днес не е дори толкова далеч от най-високите равнища за седмицата (1,1259 от 16 октомври).

Още: Еврото отново смени посоката и не е никак далеч от най-високите стойности за седмицата

Данни за нови ударни планове на САЩ и Израел срещу Иран вдигнаха още повече цената на петрола

Опасения от евентуална ескалация на войната в Близкия изток повишиха цените на петрола днес, 22 октомври. Причината е информация на The New York Times, според която САЩ планират да възобновят ударите срещу Иран. Военните сили на САЩ и Израел са изготвили конкретни планове за подновяване на нападенията след междинните избори за американския Конгрес през ноември, твърди изданието, позовавайки се на официални лица от САЩ. Очаква се операцията да е кратка, но интензивна.

Още: Данни за нови ударни планове на САЩ и Израел срещу Иран вдигнаха още повече цената на петрола