Реалности и мечти: Синдикалист и икономист с критики към МРЗ и планирания бюджет на кабинета "Радев"

За голяма част от хората е ясно, че няма бюджет, а бюджетен план и вътре не могат да се видят числата, които се коментират в пространството. Има нова процедура поради това, че сме част от еврозоната и предварително се изплаща документ до Брюксел. Увеличението, което се предвижда за минималната работна заплата в размер на 660 евро, е малко над 6% и не е достатъчно за повишаване на жизнения стандарт на работещите. Това заяви икономистът и общински съветник в София Ваня Григорова пред bTV. Още: Управляващите дадоха ход на новия "празен чек" за минималната заплата

Смели стъпки или страх?

Още: Атанас Кацарчев: От КТ „Подкрепа” не сме съгласни с формулата за изчисляването на минималната работна заплата

По думите ѝ МРЗ трябвало да бъде в размер на 690 евро, а не предлаганите 660 евро. В бюджетния смел се вижда само една смела стъпка - данък върху свръхпечалбите, оцени Ваня Григорова.

Според нея от КНСБ са прави да организират протест в Триъгълника на властта - Министерски съвет, Народно събрание, президентство.

"Прогресивна България" трябва да си дадат равносметка кой ги е избрал", призова Ваня Григорова.

Икономистът от Института за пазарна икономика (ИПИ) Лъчезар Богданов заяви, че макропогледът върху фискалния план на правителството е, че се прави опит за намаляване на бюджетния дефицит, а това само по себе си е стъпка в правилната посока. Свиването на дефицита е много силно зависимо от многократния извънреден данък върху свръхпечалбите, коментира Богданов.

Според него и за бизнеса е ясно, че в по-богатите страни доходите растат изпреварващо. Важно е да има оптимално използване на този труд - висока производителност за заплащане на труда, посочи Лъчезар Богданов, който си мечтае след време да няма нито един работещ човек на минималната заплата.

Още: "Празен лист, от който никой не знае каква ще е минималната заплата догодина": Опозицията се възмути, че МРЗ ще е диапазон