Северният морски път е голям пробив за Русия в износа на петрол

Доставките на руски петрол през Арктика са надхвърлили общия обем от миналата година с близо 50%, тъй като проблемите със Суецкия канал, Ормузкия проток и Черно море правят северния път все по-привлекателен. Около 20 милиона барела са пътували до Азия през Северния морски път между откриването на навигацията през юли и средата на октомври. Това е в сравнение с 13 милиона барела през целия предходен сезон, съобщава турският информационен проект Clash Report.

Още 5 до 10 милиона барела могат да минат преди да стане невъзможно маршрутът да се ползва заради зимата, с което общият сезон ще достигне 25 до 30 милиона барела.

Пътят свързва западните пристанища на Русия с азиатските купувачи през арктическите води. Опасностите от лед и необходимостта от поддръжка на ледоразбивачи традиционно го правят по-рисков и по-скъп. Рекордните застраховки на танкерите и за транспорт през Ормузкия проток промениха тези сметки.

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Войните в Иран и Украйна повишиха транспортните разходи, намалявайки ценовия недостатък на арктическия транзит в сравнение с конвенционалния маршрут през Червено море, казват търговци. Този натиск също така направи американския суров петрол твърде скъп за азиатските рафинерии, което ги принуди да търсят доставки от Близкия изток и Латинска Америка. Арктика е алтернатива и на европейските води, където танкери, превозващи руски петрол, многократно са били задържани тази година.

"Газпром Нефт" очаква да транспортира около 35% повече петрол по маршрута тази година, отколкото през 2025 г., каза главният изпълнителен директор Александър Дюков пред журналисти в Москва. Проектът "Восток Ойл" на Роснефт в Северна Русия, който отвори врати миналия месец, също добавя товари към прохода.

Маршрутът служи за превоз втечнен природен газ (LNG) и други стоки заедно със суровия петрол. Очаква се обемите на втечнен природен газ (LNG) да се увеличат тази година след началото на доставките на арктически втечнен природен газ.

Говорейки на икономически форум във Владивосток през септември, Путин заяви, че Русия очаква годишните обеми на товари по прохода да достигнат 70 милиона метрични тона до края на десетилетието, два пъти повече от сегашното им ниво.

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