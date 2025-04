Търговската война ескалира: Китай обяви отговора си на 104-процентовите мита на Тръмп

Министерството на финансите на Китай обяви допълнителни мита върху всички стоки, внасяни от САЩ. Това се случва часове след като стана ясно, че САЩ ще наложат още по-високи тарифи на Китайската народна република - те ще достигнат 104 процента, като влизат в сила от днес, 9 април. С новите налози - при внос на дадена стока в САЩ, за нея ще трябва да бъде платена такса, която надвишава стойността й. Това е нещо безпрецедентно в световната търговия.

Пекин не остана длъжен

Финансовото министерство в Пекин съобщи на обяд днес в отговор, че налага допълнителни мита на САЩ на стойност 84%. Те ще влязат в сила от 12:01 ч. по Гринуич на 10 април и ще са за всички стоки, предаде BBC.

От утре Китай добавя 12 американски компании към списъка за контрол на износа - каталог на предмети и продукти, за които може да се изисква лиценз за износ, за да напуснат дадена страна.

Добавят се и шест американски фирми към списъка на ненадеждните субекти, включително компании за изкуствен интелект. Тук е включена компанията за аерокосмически изследвания и отбрана Sierra Nevada Corporation. По-рано Китай добави към списъка PVH - фирмата, която притежава дизайнерските марки Calvin Klein и Tommy Hilfiger.

Пекин вече подаде жалба в Световната търговска организация, където твърди, че САЩ нарушават законите за международна търговия

САЩ: Това ще е загуба за Китай

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент коментира решението на Китай да наложи ответни мита в размер на 84% срещу Щатите. Той заяви, че тази стъпка няма да повлияе благоприятно на Пекин.

"Те са най-големите нарушители в международната търговска система. Те имат най-небалансираната икономика в историята на съвременния свят и мога да ви кажа, че тази ескалация ще доведе до загуба за тях", заяви Бесент пред FOX News.

‼️They can raise their tariffs, but so what?



U.S. Treasury Secretary Bessent commented on China's decision to impose retaliatory tariffs of 84 percent against the U.S. and stated that this move is a real misfortune for China:



🔺They are the worst offenders in the international… pic.twitter.com/em4vI7VY5S — NEXTA (@nexta_tv) April 9, 2025

Защо Тръмп предприе този ход?

Миналата седмица американският президент Доналд Тръмп обяви, че новите мита за китайския внос ще достигнат 54 процента от 9 април, като заплаши да вдигне ставките с още 50 процента, ако Китай пропусне срока да вдигне ответните си мерки. Пекин не спази крайния срок.

Износът на Китай за САЩ възлиза на 2% от общата икономическа активност на азиатската страна. Посланието на Пекин явно е, че може да се справи с мерките на Тръмп.

"Те ни ограбват наляво и надясно. Но сега е наш ред да се възползваме от тях", каза Тръмп за китайските власти.

TRUMP ABOUT THE CHINESE: They've ripped us off left and right. But now it's our turn to do the ripping.



Here's how simply and clearly the President of the United States commented on the imposition of a 104% tariff against China — and he received applause from the audience. pic.twitter.com/M14qLBMoJI — NEXTA (@nexta_tv) April 9, 2025

На други места днес влязоха в сила по-високи мита за 60 държави, които Тръмп смята за „най-големите нарушители“ в областта на търговията. Американският президент каза, че засегнатите страни се обаждали и му целували "з***ика“ в опит да преговарят.

🇺🇸TRUMP: THESE COUNTRIES ARE CALLING US UP, KISSING MY ASS



That's what Donald Trump said about the countries on which the US imposed tariffs.



💬"Please, sir, make a deal.



I'll do anything.



I'll do anything, sir". pic.twitter.com/RMWkDgS5eZ — NEXTA (@nexta_tv) April 9, 2025

Междувременно европейските акции се понижават, а основните азиатски пазари продължават да разширяват загубите си. Инвеститорите пък продават дългосрочните си американски държавни облигации, традиционно считани за актив тип „сигурно убежище“.

