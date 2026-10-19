Кабинетът "Радев":

В подкрепа на родната наука: МОН дава 3.5 млн. евро за български цитатен индекс

19 октомври 2026, 7:20 часа 1105 прочитания 0 коментара
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В подкрепа на родната наука: МОН дава 3.5 млн. евро за български цитатен индекс

Министерството на образованието (МОН) подготвя нов проект за създаване на национален цитатен индекс, чиято цел е да преодолее затрудненията, пред които са изправени българските изследователи в световните наукометрични бази. (Повече вижте ТУК) В обосновката на инициативата се отделя сериозно внимание на препятствията пред авторите, пишещи на кирилица, като се посочва примерът на Русия и нейния самостоятелен цитатен индекс. Изтъква се също, че водещите глобални платформи SCOPUS и Web of Science дават явен приоритет на англоезичните трудове.

Допълнителен проблем създава разминаването при транслитерацията на имената, което води до загуба на ценна информация за цитиранията и изкуствено понижава показателите на българските учени.

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Предвижда се разработването на националния цитатен индекс да продължи 5 години с бюджет до 3,5 милиона евро. Финансирането е насочено към академични библиотеки, разполагащи с дигитални каталози от поне 500 000 записа. Координираща роля в проекта има Софийският университет „Св. Климент Охридски“, а останалите участници ще се включат чрез партньорски консорциум под негово ръководство.

Обемът и интензивността на публикуване са ключови критерии не само за индивидуалната атестация на изследователите, но и за акредитацията и рейтинговото класиране на университетите у нас. Въпреки това в България все още липсва единна система, която да отчита цитиранията на родни автори в български академични издания или на български език. Липсва и общ стандарт за категоризация и оценка на качеството на научната ни периодика.

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В академичната общност у нас дори няма консолидирано разбиране за понятието „реферирано издание“. В документа се подчертава, че е грешка да се поставя знак за равенство между термини като рецензиране, рефериране и индексиране. Посочва се още, че към момента механично се пренасят издателските практики на чуждестранните списания с висок импакт фактор.

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Най-сериозно засегнати от липсата на такъв индекс са хуманитарните и социалните науки. Докато при точните, естествените и техническите дисциплини цитиранията сравнително лесно се проследяват в международните бази, то при хуманитарния сектор това е трудно, а в области, засягащи националната идентичност и интереси – практически невъзможно.

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Кирилица изследователи МОН учени български цитатен индекс
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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