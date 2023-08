11 опита за палеж на военни комисариати в Русия за денонощие (СНИМКИ и ВИДЕО)

Задържани са 76-годишен пенсионер, 24-годишна учителка, 34-годишна служителка в автосервиз и други, съобщава телеграм-каналът ASTRA.

В Московска област е задържана жена, заподозряна, че е запалила военен комисариат. Пожарът бързо е потушен, няма пострадали.

В Калуга е задържана 77-годишна жена, в Омск - студентка от педагогическия колеж. И двете за опити за палеж на военни комисариати.

В Казан 23-годишна жена е задържана, а в Санкт Петербург - 54-годишен мъж - по същите обвинения.

В Росош, Воронежка област на 3 юли е горял военен комисариат. За палежа е заподозряна 24-годишна учителка. В Подолск за подобно деяние е задържан 22-годишен сътрудник на ресторант. По-късно на същото място е имало още един опит за палеж - задържан е 76-годишен пенсионер.

Във Верхнеуралск, Чебялинска област в 3 часа през нощта е направен опит да бъде запален военен комисариат на ул. Съветска. Заподозряна е 34-годишна служителка в автомобилен сервиз. Бутилка със запалителна течност е хвърлена и срещу сградата на военен комисариат в Копейск, Челябинска област. Задържана е 55-годишната Ирина. Р, инженер.

Във Волск, Саратовска област за опит за палеж е задържана 68-годишна жителка на Москва.

Dissatisfaction is rising in Russia. For several days in a row, military enlistment offices around the country have been attacked with molotov cocktails. pic.twitter.com/PDERVVHdmy