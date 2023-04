ВИДЕО: Дрон се взриви в руски вонен комисариат, член на ЧВК Вагнер наръга до смърт човек

Съпротивата срещу де факто принудителната мобилизация, която Путин разпореди, макар и под различни маски и с различен претекст, за да не стане официална, не спира. В Брянски регион, посред нощ с дрон беше атакуван военен комисариат, занимаващ се именно с набор за руската армия:

An unknown drone attacked the building of the military registration and enlistment office in the Bryansk region in Russia at night. pic.twitter.com/LdqJZgslVP

Според съобщение в руския телеграм канал Baza, сградата е пострадала частично, има счупени стъкла. Няма ранени или убити хора.

Друг случай - охранителна камера засне нападение с нож от страна на бивш член на ЧВК Вагнер. Въпросният човек се казва Георгий Сюкаев и наскоро се е върнал от фронта в Украйна, след като е имал късмет да оцелее. Той наръгва с нож човек, който умира от раните си в болница в Южна Осетия:

ОЩЕ: Украйна обяви броя на изчезналите в бой свои военни (ВИДЕО)

Former #Wagner mercenary Georgy Siukaev, who recently returned from #Ukraine, stabbed to death a disabled person with cerebral palsy in South Ossetia. The victim died from his wounds in the hospital. pic.twitter.com/1vqX72Lb7E