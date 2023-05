29 май 2023 г. - детски писъци и взривове в Киев (ВИДЕО)

Въздушна тревога е обявена в Киев и областта, Житомирска,Хмелницка, Виницка, Черкаска, Кировградска, Полтавска, Харковска, Запорожска, Днепропетровска, Черниговска, Донецка и Луганска области.

Жителите на Киев са призовани да се скрият в убежищата. В 12:40 местно време е съобщено, че украинската ПВО и успяла да свали всички ракети. Данните за пострадалите се уточняват.

На един от видеозаписите се вижда как група деца тича към бомбоубежището. В този момент се чува взрив и децата започват да пищят от страх.

Телеграм-каналът "Украйна сегодня" съобщава, че ПВО е унищожила 11 руски ракети "Искандер-М" и "Искандер-К"

Припомняме, че над 40 дрона са били свалени от украинската противовъздушна отбрана (ПВО) през тази нощ и рано сутринта над Киев и региона. Това съобщава киевската военновременна администрация.

Това е 15-та въздушна атака, организирана от Русия срещу украинската столица само през месец май и втора поредна нощ на толкова интензивно нападение (в нощта на събота срещу неделя бяха свалени 36 дрона, насочени от руснаците срещу цели в Киев, като загина 1 човек), напомнят властите в Киев.

Video of a missile wreckage falling on a roadway in Kyiv. pic.twitter.com/LY4MzW6TZq