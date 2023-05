Пригожин иронизира Шойгу заради Бахмут, Киев беше засипан с дронове (ВИДЕО)

Колко точно дни – от 5 юни редовната руска армия щяла "да има оперативното пространство да напредне на запад", казва Пригожин. С тези думи той всъщност оказва натиск върху руския военен министър Сергей Шойгу, който преди време каза, че завладяването на Бахмут ще отвори възможността за настъпление на запад в Донецка област. "Пространството е отворено. Сега руската армия има възможност да започне колосална офанзива в близко бъдеще и да овладее Славянск, Краматорск, Константиновка, Часов Яр т.е. Донбаския пръстен", казва Пригожин.

Death clown Prigozhin says Wagner will transfer all its positions to the Russian military by 5 June, which will allow a "colossal offensive" to capture the rest of the Donbas. Here he is both a troll and an ambitious military man as he refers to Shoygu and Peskov promising to… pic.twitter.com/sj1pOQBOEo