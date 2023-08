52-ма са вече ранените при взрива в завода в Подмосковието, 5-ма може да са под руините (ВИДЕА)

Воробьов каза още, че заводът, в който е станала експлозията, няма нищо общо с оптиката (по-рано той е бил оптичен завод), а „отдавна произвежда пиротехника“. Самият взрив е станал в склад с пиротехника на фирма "Пиро-Рос", по думите му.

Според губернатора версията за атака с дрон на територията на завода на дадения момент не се потвърждава от разследващите.

⚡️Three people were pulled out from under the rubble at the site of the explosion in Sergiev Posad. They are in serious condition, according to the Ministry of Health.



