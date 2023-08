Взривове в завод в Московска област, има ранени (ВИДЕА)

Според информация на "Известия" петима души са били ранени, макар в редица руски телеграм канали да се говори, че пострадалите са минимум 15 човека.

По първоначална информация взривът е станал в склад с пиротехника.

Заглавната снимка е илюстративна.

ОЩЕ: Мощен взрив при товарене на зърно в турско пристанище, има ранени (ВИДЕО)

A huge explosion occured at the Zagorsk optical-mechanical plant in Sergiev Posad, Russia. pic.twitter.com/TgSWwKOB6p