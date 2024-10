79 години Харта на ООН: Зеленски срещу Путин - послания (ВИДЕО)

На днешната дата - 24 октомври, 1945 година, е приетата Хартата на ООН. Основен принцип в нея - спазване на международно признатите граници и да не се употребява сила за решаване на спорове.

На 24 февруари, 2022 година, издирваният от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин наруши хартата със заповедта за инвазия в Украйна. Войната, наричана от Путин "специална военна операция", тече вече трета година и по всичко изглежда, че няма да спре и през 2025 година.

В последния ден от срещата на БРИКС в руския град Казан Путин поиска реформа на ООН и Съвета за сигурност - за да можело ООН да продължи да съществува. За целта, в органите на ООН трябвало да има повече представителство на тези, които подкрепят Путин в БРИКС.

