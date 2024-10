И БРИКС не прие русский мир на Путин за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

След като за 3 дни в Киев стана трета година не можем да превземем Донбас, издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин претърпя нов удар на срещата на БРИКС в руския град Казан.

Приетата декларация от Казан показва, че Путин не успява да осигури достатъчно международна подкрепа, за да развие концепцията за "русский мир" така, както му се иска – това е оценката на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). На първо място – войната в Украйна е спомената само веднъж в 44-те страници на декларацията, а на всичкото отгоре се казва, че подписалите документа трябва да следват принципите на Хартата на ООН. Сред тези принципи е да не се нарушава международно призната чужда териториална цялост, както и чужд суверенитет (36-та точка в декларацията). БРИКС подкрепя "разумни предложения за медиация", насочени към осигуряване на мирно споразумение, пише още в декларацията. Точният текст: "Подчертаваме, че всички държави трябва действат в съответствие с целите и принципите на Хартата на ООН в своята пълнота и взаимосвързаност. С удовлетворение отбелязваме съществуващите предложения за посредничество и добра воля, предназначени да осигурят мирно разрешаване на конфликта чрез диалог и дипломация". Точно заради това украинското външно министерство обяви, че Казанската декларация е пример как Путин не е обединил членовете на БРИКС да подкрепят имперските му амбиции.

Китайският президент Си Дзинпин отново публично говори как ситуацията в Украйна трябва да деескалира и то бързо, като подчерта, че не трябва "да се налива масло в огъня", визирайки въвличането на Северна Корея във войната.

За провеждащата се среща на БРИКС в Казан в периода 22-24 октомври, авторът на абревиатурата БРИКС Джим О'Брайън коментира как се развива организацията и подчерта, че Китай и Индия са основните играчи там, а не Русия. Отделно, че Китай е държавата, от която зависи дали може да има обща БРИКС валута, Русия и Бразилия няма да са "значима част": Джим О'Нийл, автор на абревиатурата БРИКС: За 15 г. те постигнаха малко

Интересен епизод от срещата на БРИКС – Путин размаха банкнота на валутата на БРИКС пред гуверньора на Руската централна банка Елвира Набиулина. Тя обаче не прие толкова възторжено хартийката, след като разбра какво е - просто хартийка без стойност. Припомняме, че самият Путин в навечерието на срещата призна, че фокусът на БРИКС няма да е насочен скоро към създаване на единна валута: Путин дръпна назад за създаване на валута на БРИКС (ВИДЕО)

💸 Putin mocks Russia's central bank chief at BRICS summit



Putin waved a symbolic “BRICS banknote” as he passed by the head of the Russian Central Bank Elvira Nabiullina. The reaction of cash-hungry Nabiullina can be watched forever. The head of the Central Bank jumped up to… pic.twitter.com/JSqwk2e7pX — NEXTA (@nexta_tv) October 23, 2024

На този фон обаче, Русия и Беларус вече планират военното учение "Запад 2025" - военните министри на двете държави одобриха план за учението, което беше съобщено от руското военно министерство в канала му в Телеграм. А на поредния брифинг в Белия дом администрацията на отиващия си президент на САЩ Джо Байдън пак беше поставена в неудобно положение – защо след като вече и Вашингтон признава, че има севернокорейски войници, още няма разрешение американските оръжия в Украйна да се използват за стрелба по руски цели така, както сметне за добре украинското военно командване? Отговорът звучи комично, научете: Белият дом: Севернокорейските войници са легитимна цел, ако бъдат разположени в Украйна

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на бойните действия в Украйна остава висока, но след зверския руски напън в края на миналата и началото на тази седмица, когато 3 дни имаше по 200 и повече руски пехотни атаки на ден, сега нещата са далеч от това ниво. За денонощието на 23 октомври е имало 148 руски пехотни атаки по целия фронт в Украйна – това е със 17 по-малко на дневна база (в украинската статистика не влиза случващото се в Курска област). Руснаците са хвърлили 154 авиационни бомби, което е с 11 по-малко на дневна база. Само в Курска област, т.е. на своя територия, руснаците са бомбардирали 38 пъти и са използвали 55 управляеми авиационни бомби (КАБ). Броят на артилерийските им обстрели също намалява – пак е 4000, след като на 22 октомври бяха 4500, сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб. Украинският зам.-министър на отбраната генерал-лейтенант Иван Гаврилюк коментира, че заради успешните украински операции срещу руски оръжейни складове на руска територия през септември и октомври, съотношението в количеството изстреляни артилерийски снаряди е само 2:1 в полза на Русия.

Традиционно най-горещите направления са Покровското и Кураховското – 38 и 34 спрени руски пехотни атаки съответно. Ситуацията в град Селидово, който е ключов за южния фланг на Покровск, става много напечена. Вече има геолокализирани видеокадри, които показват, че руското знаме е издигнато южно от река Солена, по-близо до центъра на Селидово (КАРТА). Има и известни дебати в информационното пространство дали това не е една от типичните пропагандни руски акции – войници да се промъкват по-напред, отколкото са най-предните укрепени позиции и да издигат руски знамена, а след това да се оттеглят бързо. Украинският телеграм канал "Офицер+" обаче е категоричен: Вярно е, заели са няколко високи сгради в центъра, руснаците пълзят като хлебарки и постепенно влизат в къща по къща. Популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар" също пише, че има руски позиции в центъра на Селидово, както и че руската армия вече изцяло контролира Гродовка и че се бие в покрайнините на Лисовка, на 9 километра източно от Покровск, което е факт от доста време насам. Украинският военен Станислав Осман, част от батальона "Айдар", потвърждава, че руската армия хвърля огромно число войници (взвод след взвод), за да превземе Селидово и добавя: "Вече пленените руски войници разказват, че идват свежи резерви и са пратени, за да завземат това, което по докладите на руските командири вече било превзето":

Russians planted their flag close to the central part of Selydove, south of the Solona River. Although still marked as a gray zone, the area south of this location is high likely Russian controlled. This follows ongoing Russian attacks, mainly coming from the south and east. pic.twitter.com/DQj3TqlvfH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 23, 2024

Че ситуацията в Селидово е критична обаче личи и от дневния анализ на ISW. В библиографията на анализа има геолокализирани видеокадри, които показват, че руснаците са в покрайнините на града, от североизток. Отделно, както ISW на база геолокализирани видеокадри, така и германският журналист Юлиян Рьопке, част от екипа на "Билд", считат село Измаиловка вече за руско владение (КАРТА). Селото се намира северозападно почти до Цукурино, което е основна точка за атака от юг на Селидово. Рьопке коментира и руските знамена в Селидово с думите, че може да руска информационна операция, но може и да са признак за укрепени руски позиции по-навътре в града от покрайнините (КАРТА). Скоро може да се наложи украинските части в Селидово да се оттеглят, за да избегнат заплахата от обкръжение. Засега украинската армия брани свирепо града и определено забави руския напредък – първите руски пехотни атаки с цел Селидово започнаха още през август, 2024 година, припомня ISW. Редица военни анализатори, включително украински – като о.з. полковник Константин Машовец и Олександър Коваленко, дадоха прогнози преди вече над 1 месец, че Селидово няма да удържи. Машовец обаче вече коментира, че точно заради упоритата украинска съпротива в точки като Селидово руската армия пилее ресурси, които изглежда готвеше за превземането на Покровск. В следващите няколко дни Селидово вероятно ще падне, но на цената на огромно изтощение за руската армия, което вероятно няма да позволи моментално голяма руска атака срещу Мирноград и Покровск, анализират от ISW: Големите жертви влияят: Русия не гледа на първо място към Покровск - анализ (ВИДЕО)

Russian flag on an abandoned Ukrainian Bradleywest of Tsurkino confirms Ru forces have started advancing in the direction of Novodimitrovka.48°05'43.3"N 37°16'16.3"E@GeoConfirmed @UAControlMap https://t.co/awQmqMHEZ9 pic.twitter.com/Wxr9Q9mQT4 — Ghost of Omsk (@SibirPrizrak) October 23, 2024

Kozak-7 armored vehicle with personnel from the 15th "Kara-Dag" Brigade of the National Guard of Ukraine breaking through in the residential area of Selydove under heavy small arms fire. pic.twitter.com/AEN1DuFIbH — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) October 23, 2024

Колко геройски се сражават украинците личи и от долните видеокадри – сам украински войник в близък бой се противопоставя на няколко руски войници. Украинецът е член на 425-ти щурмови батальон "Скала":

Composure worthy of honors – a Ukrainian soldier from the 425th SKALA Assault Battalion single-handedly fends off an assault at the Novogrodovka mine building using his assault rifle and grenades (with subtitles). pic.twitter.com/BFsyJ0Xpy5 — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) October 23, 2024

425th skala battalion

Novohrodivka Mine

two ru infantry become casualties due to AFU small arms firehttps://t.co/4QTVRpZOOd pic.twitter.com/x0sZ1tGaVj — imi (m) (@moklasen) October 23, 2024

(КАРТА) В Кураховското направление украинците също са принудени да отстъпват, но бавно и с цената на огромни жертви за руската армия. Горняк (Гирник, Хирник), който е една от точките на границата между Покровското и Кураховското направление, изглежда скоро ще падне – сега основните боеве са в село Кураховка, като данните на украинския генщаб за 23 октомври сочат, че най-големите боеве са при Катериновка. В това направление руската непосредствена цел е градчето Курахово. Долното видео дава представа за руския натиск с бронирана техника и големите руски жертви:

Paratroopers of the 46th Airmobile Brigade again showed endurance against Russian forces in the Kurakhove sector. Over the past day, they repelled ten attacks, including using various types of equipment. Russians tried to attack with 11 pieces of equipment, two tanks were… pic.twitter.com/piuxGcianm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 23, 2024

Според бившия командир на украинския батальон "Айдар" Евгений Дикий, Украйна прави грешка, като не мобилизира ударно мъже между 25 и 35 години, а всъщност мобилизирала най-малко от тях. Това са идеалните войници – в достатъчно добра физическа форма и с физически възможности и с достатъчно акъл и опит, категоричен е той, цитиран от УНИАН.

В Лиманското направление е имало 12 руски пехотни атаки, като то е третото по интензивност на боевете. Руската армия се доближи до северните покрайнини на Терно, ситуацията е тежка, предупреждава Станислав Осман. Подобрихме позициите си северно от Макеевка, превзехме и село Новосадово (това дойде като информация от руското военно министерство), добавя относно руската армия и "Рибар". Непосредствената оперативна цел на руснаците в Лиманското и Купянското направление е да бъде направен колкото се може по-голям руски плацдарм през реките Оскол и Жребец, за да се осигури основа за бъдеща операция от север към Краматорск и Славянск, научете повече тук: Украйна чака севернокорейците, ново проучване показа руска психоза за Путин (ОБЗОР – ВИДЕО)

Пример какво представляват окопните боеве от Торецкото направление - с видеокадри, от полски доброволец:

A video showing the repelling of a Russian attempt to storm the positions of foreign volunteers from the 28th Brigade on one of the flanks near Toretsk. Thanks to the well-coordinated actions of the defenders and the combined efforts of infantry and drone operators, the assault… pic.twitter.com/fKX9mKjV0R — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) October 23, 2024

Говорителят на украинското командване "Хортиця" подполковник Назар Волошин коментира, че в Южна Украйна са разположени до 200 000 руски войници. Става въпрос за цялата сила, не за пратените на първа линия на фронта. Те отговарят за Запорожка област, за поречието на река Днепър (руснаците са на източния ѝ бряг от есента на 2022 година насам, когато украинската армия отвоюва единственият завзет и досега от армията на Путин украински областен град, град Херсон), за Кримския полуостров. В числото на руските войници Волошин включи и служещите в Руския черноморски флот, ангажирани със задачи за Южна Украйна. Голяма руска офанзива в Южна Украйна към момента няма:

⚠️ Russia has deployed up to 200,000 troops in southern Ukraine, covering Zaporizhzhia and Prydniprovia directions and temporarily occupied Crimea, says Voloshyn, spokesman for the Southern Defense Forces. pic.twitter.com/KXgFizX4bv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 23, 2024

Специално за Курското направление, "Офицер+" казва очевидното: "Целите на операциите в Курска област не са същите като в началото (превземане на територия), сега приоритет са маневрените бойни действия - някъде печелим, някъде губим, също така е важно да отклоняваме руски ресурси от други направление. Надяваме се да им нанесем възможно най-много загуби, а ние да загубим възможно най-малко хора и техника". Украинците атакуват в района на Любимовка, при селата Зелен път – Нижни клин т.е. Кореневска община. Атакуват и при Плехово, така и няма потвърждение селото да е било върнато в руско владение – това е Суджанска община, обобщава и "Рибар".

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 50 дрона клас "Шахед" и 2 крилати ракети Х-22 плюс 2 управляеми авиационни ракети Х-59 по цели в Украйна. Свалени са 40 дрона – с ПВО и мобилни огневи групи, още 7 са приземени с електронно заглушаване, а други 2 са отклонени към Беларус. Нито една от изстреляните ракети не е достигнала първоначално зададените им цели, твърдят украинските ВВС.