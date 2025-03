800 млрд. за отбрана: Европейският съюз започва превъоръжаване (ВИДЕО)

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи днес план за превъоръжаването на Европейския съюз ("ReArm Europe", бел. ред.), който може да достигне 800 милиарда евро в следващите пет години. Тя уточни, че е изпратила писмото със своите предложения до държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС в навечерието на извънредното заседание на Европейския съвет в Брюксел в четвъртък. Реакцията идва на фона на информацията, че президентът на САЩ Доналд Тръмп "временно" спира военната помощ за Украйна.

Според предложението на фон дер Лайен държавите от ЕС ще бъдат освободени от изискванията за бюджетните разходи, когато влагат средства в отбрана. Предвижда се държавите да имат свободата да пренасочват средства от фондовете на ЕС за сближаване, така че да ги използват за отбранителни цели. Фон дер Лайен предлага 150 млрд. евро да бъдат осигурени чрез заеми за доставката на боеприпаси, системи за противовъздушна отбрана, ракети и дронове. По думите ѝ ще позволи на държавите членки да увеличат значително разходите си за отбрана, без да задействат процедурата при прекомерен дефицит. Например: ако държавите-членки увеличат разходите си за отбрана средно с 1,5 % от БВП, това би могло да създаде фискално пространство от близо 650 млрд. евро за период от четири години. Още: Франция е против изземването на замразените руски активи: Ето защо

"Живеем в най-съдбоносните и опасни времена. Не е необходимо да описвам сериозния характер на заплахите, пред които сме изправени. Или опустошителните последици, които ще трябва да понесем, ако тези заплахи се сбъднат. Защото въпросът вече не е дали сигурността на Европа е застрашена по съвсем реален начин. Или дали Европа трябва да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност. Всъщност отговорите на тези въпроси отдавна са ни известни. Истинският въпрос, който стои пред нас, е дали Европа е готова да действа толкова решително, колкото налага ситуацията. И дали Европа е готова и способна да действа с необходимата скорост и амбиция. По време на различните срещи през последните няколко седмици - последната от които се състоя преди два дни в Лондон - отговорът от европейските столици беше колкото звучен, толкова и ясен. Намираме се в епоха на превъоръжаване. И Европа е готова да увеличи значително разходите си за отбрана. Както в отговор на краткосрочната необходимост да се действа и да се подкрепи Украйна, така и за да се отговори на дългосрочната необходимост да се поеме много по-голяма отговорност за собствената ни европейска сигурност", заяви фон дер Лайен и представи по-конкретно плана.

Първата част от този план ReArm Europe е да се разгърне използването на публичното финансиране в областта на отбраната на национално равнище. "Държавите членки са готови да инвестират повече в собствената си сигурност, ако разполагат с фискално пространство. И ние трябва да им дадем възможност да го направят. Ето защо скоро ще предложим да се активира националната клауза за дерогация от Пакта за стабилност и растеж. Тя ще позволи на държавите членки да увеличат значително разходите си за отбрана, без да задействат процедурата при прекомерен дефицит", обясни тя. Още: Мъск заплаши Зеленски и му предложи как да се спаси, британският премиер с удар срещу Тръмп (ВИДЕО)

