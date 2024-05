9 с 1 изстрел: Оръжие-кошмар за руски танкове и БТР (ВИДЕО)

За пръв път на видео е уловен момент, в който руски танк Т-80 и руски бронетранспортьор са унищожени с помощта на дистанционна минна система (RAAMS). Системата представлява комплект от 9 противотанкови мини, които се изстрелват от гаубица - в случая самоходна полска гаубица "Краб". Всеки комплект от 9 мини се изстрелва с един изстрел.

Резултатите от смъртоносното оръжие вижте в долните видеокадри:

The Ukrainian army destroyed a Russian T-80BVM&a BMP-2, using a Remote Anti-Armor Mine System (RAAMS), deployed by a Polish-made Krab sph and a 155 mm artillery round. Each round lays nine mines. In this case, perfect timing and placing. Only one BMP-2 made it out alive. pic.twitter.com/TMqpXyU3AV