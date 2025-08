Оцелял от Хирошима: Сега е най-опасната епоха. Защо тези животни, наречени хора, така обичат войната? (СНИМКИ И ВИДЕО)

83-годишният Тошиюки Мимаки, който е преживял атомния взрив в Хирошима, през целия си живот се бори за ядрено разоръжаване. През миналата година той беше лауреат на Нобеловата награда за мир. 80 години след бомбардировката над Хирошима той се обърна към човечеството не само със спомени, но и със строго предупреждение, пише Sky News.

"Сега е най-опасната епоха. Русия може да го приложи (ядреното оръжие), Северна Корея може да го приложи, Китай може да го приложи. А президентът Тръмп - той е просто огромен хаос. Ние отново и отново призоваваме за свят без война и ядрено оръжие, но те не ни чуват", казва Мимаки. Той е бил на 3 годинки, когато САЩ пускат атомната бомба над Хирошима. Това е първият случай на прилагане на ядрено оръжие във война и е най-ужасното събитие в историята на военните конфликти.

На място загиват над 70 000 души, температурата достига около 4000°C, разтапяйки всичко по пътя си и изравнявайки със земята две трети от града.

"Помня, че в този ден играех навън и изведнъж видях светкавица. Ние бяхме на 17 км от епицентъра. Не чух взрив, не чух нито един звук, но си помислих, че това е мълния. После стана обяд и хората започнаха да излизат. Някои с разрошени коси, в разкъсани дрехи, някои обути, други боси и молеха за вода", спомня си Мимаки. Неговият баща се връщал от работа в центъра на града.

"Моят баща се върна у дома на четвъртия ден. Той беше в мазето на своето работно място, преобличал се в работните си дрехи. Така е оцелял. Когато излязъл на повърхността, Хирошима вече не съществувал", разказва още японецът.

Три дни по-късно САЩ хвърлят още една атомна бомба над Нагасаки. Япония капитулира, а Втората световна война свършва. Към края на 1945 г. броят на загиналите в двата града е 210 000 души. До момента не е известно колко хора са загинали от последиците.

Независимо от призивите в света сега има около 12 000 ядрени бойни глави, с които разполагат девет държави.

"В бъдеще никога не знаеш кога могат да го използват. Русия- Украйна, Израел-Газа, Израел-Иран - някъде винаги има война. Защо тези животни, наречени хора, така обичат войната? Непрекъснато им говорим, непрекъснато им разказваме, но не достига до тях, в продължение на 80 години никой не чува. Ние сме хибакуша (жертвите от атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки) и моето послание е, че ние никога не трябва да създадем хибакуша", призовава оцелелият.

Припомняме, че по-рано The Telegraph писа, че вероятността за това руският диктатор Владимир Путин (който се издирва от Международния наказателен съд в Хага за системно отвличане на украински деца) да използва ядрено оръжие е по-голяма, отколкото изглежда. В частност реакцията на американския президент Доналд Тръмп на агресивните изявление на бившия президент на Русия Дмитрий Медведев създава опасен прецедент, когато ядрената политика може да се формира под влиянието на емоциите и съобщенията в социалните мрежи, отбеляза британския анализатор Боб Сили.

