"Ангелите на Донбас" пак се появиха, този път молят Чичко Путин за вода (ВИДЕО)

Водата вече се превръща в по-голяма скъпоценност и от златото на много места по света. Конкретно и в Донбас, в основния град на украинския регион - Донецк. Градът е под руски контрол още де факто от 2014 година, но след като в началото на 2022 година руският диктатор Владимир Путин отприщи пълномащабна война срещу Украйна, проблемите с водата в Донецк постепенно стигат до нечувана криза.

В Телеграм и "Х" излезе видео как "деца на Донбас" молят Путин да им подари "най-простото чудо - вода за нашите домове". "Водата е нещо просто, а за нас е лукс. Трябва да си играем и да се смеем, а не да чакаме да ни донесат вода. Чичо Вова (т.е. Путин), помогнете ни", нарежда едно от децата. Друго рецитира: "Мама има три деца, без вода е толкова трудно. Чичо президент, помогнете". По-голямо момиче обяснява как вярва на "чичо президент", но и че всяка сутрин се събужда с надеждата като завърти крана, да има вода, а няма. "Помогнете на децата на Донбас", казва детето. А други деца заявяват, че са бъдещето на Донбас, но без вода няма бъдеще - Още: В Донецк: Вместо да осигурят вода, сепаратистите я ограничават (ВИДЕА)

