Армения и Азербайджан вървят към мир с посредничеството на САЩ

От арменска страна беше заявено именно това - че Ереван е готов да подпише споразумение, което на практика да гарантира дългосрочен мир и стабилност в региона. От азербайджанска страна също посочиха, че преговорите са стъпка напред, макар Илиев да я нарече "недостатъчна".

Интересното е, че преговорите станаха факт с явното посредничество на САЩ - американският държавен секретар Антъни Блинкен беше там. Предвид факта, че в Нагорни Карабах има руски "мироопазващ" контингент, присъствието на Блинкен е явен знак, че руският дикатор Владимир Путин губи позиции във важен за него регион.

Azerbaijani President Ilham Aliyev said there had been progress in the discussions, although he called it "insufficient".



The meeting was held with the participation of US Secretary of State Antony Blinken.



