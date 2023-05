Армения призна Нагорни Карабах за част от Азербайджан (ВИДЕО)

Премиерът на Армения и президентът на Азербайджан Илхам Алиев обявиха разрешаването на териториалния спор между двете страни по време на срещата на Висшия евразийски икономически съвет в Москва днес, предаде ТАСС. Алиев добави, че Армения е признала Нагорни Карабах за част от Азербайджан и следователно има възможност за мирно споразумение.

„От друга страна, бих искал да потвърдя готовността на Армения да деблокира всички транспортни и икономически връзки в региона и комуникациите, които минават през арменска територия“, добави Пашинян, цитиран от Интерфакс.

Откривайки заседанието на съвета, руският президент Владимир Путин каза, че на планираната по-късно днес среща с Пашинян и Алиев "ще можем да се споразумеем за това, което е ясно в сферата на интересите на икономическото развитие както на Азербайджан, така и на Армения".

