Атака с дронове в Москва, удари в Крим и Одеса (ВИДЕО)

Информацията за поражените сгради беше потвърдена от кмета на Москва Сергей Собянин. По-рано служител на руската служба за извънредни ситуации съобщи, че отломки от безпилотен самолет са открити в центъра на руската столица.

Единия от дроновете е ударил "бизнес центъра" на Москва - Комсомолски проеспект. "На Комсомолски проспект 17 бяха открити отломки от дрон. По предварителна информация няма жертви", каза служителят на службата за извънредни ситуации.

Руските власти съобщиха, че в момента на мястото работят органи на реда и Спешна помощ.

Интересното е, че руският телеграм канал Mash твърди, че дроновете били свалени с оборудване за електронна борба. Официалната информация за щети обаче поставя под въпрос какъв е успехът.

За десетки дронове, изстреляни по Кримския полуостров, съобщават в социалните мрежи. Официална информация какво точно се е случило все още няма - но че има удар с дронове е ясно.

A group of unknown drones are passing over Sevastopol. Locals report. pic.twitter.com/fw1tIS9PzV

Атаката в Крим, а и тази в Москва, вероятно е отмъщение за руските обстрели в Одеса. Около полунощ се появи информация за руски изтребители Ту-22М3, които са излетели от летището в Моздок - тези самолети обикновено изстрелват ракети Х-22, които са много трудни за сваляне с ПВО и украинската противовъздушна отбрана почти не се справя с тях, ако не говорим за атака срещу Киев, където има най-много и най-модерно ПВО. Първоначалната информация за сегашната атака срещу Одеса е за използвани ирански дронове-камикадзе клас "Шахед".

В неделя сутринта украинският президент Володимир Зеленски официално се закани, че ще има отговор на руския терор в Одеса. И тази нощ там е имало взривове и работа на ПВО, но данните какво е станало са оскъдни. Как изглежда ужасът от руските обстрели - вижте долното видео:

A resident of #Odesa showed how she spent last night. pic.twitter.com/s99lcKWG7F