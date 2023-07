Нов предизвикан от руснаците ужас в Одеса (ВИДЕО и СНИМКИ)

Руският обстрел започна малко след полунощ и продължи около час и половина. Тепърва се уточнява мащабът му. Украинското командване "Юг" вече съобщи, че при обстрела са използвани ракети "Калибър", "Оникс", Х-22, "Искандер-К", и балистични "Искандер-М".

"Одеса. Поредната нощна атака от нечовеци. Има щети по гражданската инфраструктура, жилищни сгради и религиозна институция. Информацията за пострадалите се уточнява", коментира ръководителят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в Телеграм.

Launches of cruise missiles from the port of Sevastopol towards Odesa are recorded. pic.twitter.com/QmYqag2h3w