Атака с над 100 дрона и нови руски складове за оръжие гърмят (ВИДЕО)

След случилото се в Торопец на 18 септември, нова среднощна атака с дронове, чиято цел изглежда е нов оръжеен склад на руската армия, стана факт.

Преди 3 дни беше атакуван склад 107, а сега атаката е срещу склад 23. И този склад се намира в Тверска област. Потвърждение, макар и много лаконично, даде губернаторът на областта Игор Руденя в канала си в Телеграм - че има атака и че на място работели отговорните служби.

Междувременно до град Тихорецк също беше атакуван руски склад за боеприпаси - местни жители съобщават за взривове и пожар при село Камено. Губернаторът на Краснодарския край Венямин Кодратиев потвърждава за атаката в канала си в Телеграм, но обяснението поразително напомня за много други, давани от официални руски лица, включително това за Торопец от Руденя - имало два дрона, използвано били електронно заглушаване, паднали отломки и станал пожар, защото почнала "детонация на взивоопасни предмети". Колко това е истина, много бързо се вижда от видеа и сателитни снимки, видеокадри добре показват и огромен вторичен взрив т.е. най-вероятно оръжие и боеприпаси - а Кондратиев казва и, че почнала евакуация от Камено:

За сравнение - в официалната сводка на руското военно министерство в неговия официален телеграм канал съобщава за 101 свалени украински дрона тази нощ. 53 от тях били свалени в Брянска област, 18 - над Краснодарски край, 5 - над Калужска област, по 3 над Тверска и Белгородска области, по 1 над териториите на Смоленска, Курска области и Република Крим, 16 БПЛА над акваторията на Азовско море.

Русия има над една дузина големи складове за оръжие като номер 107 в Торопец, които са разположени в европейската част на Руската федерация. Шест от тях са на дистанция до 750 километра от Украйна и са в обхвата на новите украински дронове-ракети "Паляница": Страховитото ново украинско оръжие "Паляница" за първи път бе използвано срещу руснаците (ВИДЕО)

