Готови сме за ядрена война: Тръмп играе като Путин за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

„Той трябва да прочете какво е казал. Когато говориш за ядрена война, трябва да си подготвен – а ние сме абсолютно подготвени“. Тези думи са на американския президент Доналд Тръмп и са поне засега завършека на нова ескалация по отношение на войната в Украйна. Ескалацията обаче пак е на думи – новото е, че ядрената реторика, която беше запазена марка на Путинова Русия, вече явно не е:

"Трябваше да го направим. Просто трябва да бъдем внимателни. Беше отправена заплаха и ние я смятаме за неуместна. Така че трябва да бъда внимателен. И го правя за безопасността ни. Имаше заплаха, отправена от бившия президент на Русия", поясни президентът на САЩ, визирайки свои действия.

Trump:



Medvedev was talking about nuclear, when you talk about nuclear we have to be prepared.



We are totally prepared. pic.twitter.com/LtPzHgAbNp — Clash Report (@clashreport) August 1, 2025

Казаното от Тръмп е следствие на обявеното по-рано от него, че две американски ядрени подводници са разположени на нови локации – заради заплахи от страна на бившия руски президент и ексруски премиер Дмитрий Медведев. И за разлика от досегашното си поведение, Медведев все още не е казал нищо след последните изявления на президента на САЩ – Още: Тръмп отговори на Медведев и Путин: С ядрени подводници

За сметка на това обаче Вашингтон засилва натиска срещу Кремъл – показателно е, че посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър също говори по темата с войната в Украйна и до какво ще се стигне за Русия, ако руският диктатор Владимир Путин продължава по досегашния път и не потърси мир – Още: САЩ: След санкциите на Тръмп, Русия няма да има нито приятели, нито търговски партньори (ВИДЕО)

"Пътуването на Уиткоф до Русия за пореден път показва, че не бива да се водите преждевременно от думите на Тръмп, защото в тях има много малко истина или здрав разум. Спомнете си колко много неща каза той в началото на 2025 г. и всички ние го възприехме като безумие (защото в повечето случаи бяха казани неща, които бяха много неприятни за нас), но когато той коренно промени реториката си - всички започнаха да се радват и да пищят от щастие, защото това е, което хората искаха да чуят, това ни беше приятно да чуем, това е всичко. Заради това никой сега не се замисля за истинността или дори за реалността на неговите изявления" - това е предупреждение в един от най-известните украински военни телеграм канали "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс" - Още: Вярвате или не, пак отива там: Тръмп обяви, че пратеникът му отново заминава за Русия

Путин се подиграва с мира

Поне засега обаче Путин не бърза да търси мир. Това пролича много ясно при вчерашната му среща с "по-малкия брат", беларуския диктатор Александър Лукашенко. Именно след нея от Беларус дойде новина – започнато е формиране на нова беларуска бригада, която ще бъде разположена в граничния с Украйна Гомелски регион. Бригадата е част от беларуските специални сили и трябва да получи руска ракетна система "Орешник", след като вече са и зачислени руски ракети "Искандер" с ядрени бойни глави. Доставка на "Орешник" трябва да има до края на 2025 година – това предаде "Беларус сегодня“ (БЕЛТА) от срещата на Путин и Лукашенко.

Самият Путин очевидно се подигра и с усилията да бъде постигнат мир в Украйна, като заяви, че Русия била готова да почака, ако Киев не бил готов за преговори. И това при положение, че каза също и как като цяло Украйна действала позитивно в преговорната рамка, че имало съгласие за 3 съвместни работни групи, които обаче още не работели и внуши, че Киев се бави. Многократно украинският президент Володимир Зеленски призова Москва за лична среща с Путин и за започване на истински преговори за мир – но Путин, в компанията на Лукашенко, ясно показа намеренията си. По думите му, в Украйна Русия не воювала, тя си връщала "нейното". Това е опорка в пропагандата на руския диктатор, че Украйна не е независима държава и никога не е била, а украинците и руснаците са един народ. Путин продължи и как Володиир Зеленски не бил легитимен президент на Украйна, защото му бил изтекъл мандатът, без да отчита и признава военното положение в Украйна, наложено именно заради армията на Путин и че докато то е в сила, мандатът на изборните органи и длъжности в Украйна се замразява. А Лукашенко се размечта как обединени ЕС и Русия щели да бъдат по-силни от Китай – Още:

“If Kyiv is not ready for negotiations, Moscow will wait,” Putin claimed today, repeating his usual talking points about Ukraine’s government and so-called peace terms from June 2024. Once again, these are just the same previously written nonsense replies from the Kremlin. pic.twitter.com/0XNjiyhOpB — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 1, 2025

Putin claims Russia isn’t seizing territory but “returning its own.” Lukashenko says Ukraine must urgently plead for peace and that a united EU and Russia would be stronger than China. Meanwhile, Putin repeats his tired line about Europe lacking sovereignty. Just more recycled… pic.twitter.com/wklKSVE8eH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 1, 2025

А докато Путин демонстрира мускули, говорейки как в Донецка област украинското градче Часов Яр (население от 12 500 души преди войната) било превзето и ако се казвало друго от Украйна, значи Киев не знаел какво става на фронта, в украинския град Донецк, окупиран от Русия де факто от 2014 година насам, положението с водата е все по-отчайващо. Нови и нови видеокадри показват как хората стигат дотам да събират вода от локви, избили след аварии на спукани водопроводи – Още: "Ангелите на Донбас" пак се появиха, този път молят Чичко Путин за вода (ВИДЕО)

In occupied Donetsk, people are forced to collect water from street puddles caused by burst pipes. This is life under “Russian world”—a clear look at what follows after Russia’s so-called liberation. pic.twitter.com/73lqThOrDX — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 1, 2025

Meanwhile, the situation with clean drinking water in occupied Donetsk region remains dire. Water is delivered to towns by tanker trucks and appears anything but drinkable. pic.twitter.com/Y3vzMCOlqJ — WarTranslated (@wartranslated) August 1, 2025

"Изглежда Путин превръща Русия в полицейска държава от съветски тип, вероятно в подготовка за очаквани антивоенни настроения сред руското население, тъй като Кремъл удължава войната в Украйна и се готви за бъдеща война с НАТО“. Това заключение е на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Причината за заключението – Путин подписа няколко закона, с които се налагат по-високи глоби за "съзнателно търсене онлайн на екстремистко съдържание" и "нарушение на процедурата за ползване на Интернет" - т.е. ползване на VPN. Освен това – руско гражданство може да бъде отнемано при "оправдаване на терористична пропаганда" от "виновните". "Руската власт бавно консолидира контрола си върху достъпа на руското население до независима информация. Кремъл вероятно ще забрани WhatsApp и ще го замени с контролираната от Русия платформа за съобщения MAX в близко бъдеще", добавя ISW в дневния си обзор и казва, че вероятно този процес ще продължи и с допълнителна цензура на Телеграм.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Леко увеличение на военната активност в Украйна на дневна база е факт според официалните украински данни. На 1 август са станали 172 бойни сблъсъка, т.е. с 12 повече спрямо 31 юли. Руснаците са хвърлили 116 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 11 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 24 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 5859 изстреляни снаряда, като на дневна база това е с около 25 снаряда повече. Руската армия е използвала 3766 FPV дрона, което е с около 300 по-малко за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Close combat: A Ukrainian soldier throws an improvised explosive device made from a 120mm mortar round into the basement of a house where a Russian soldier was hiding and refused to surrender. pic.twitter.com/AMcga8p6jZ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 1, 2025

Пак най-горещо е в Покровското направление – 66 отбити руски пехотни атаки там по украински данни. Още 23 руски пехотни атаки са спрени в съседното от юг Новопавловско направление. В Лиманското направление е имало 20 руски пехотни атаки, а в Купяснкото, което е съседно от север, са станали 10 руски пехотни атаки. Прави впечатление, че в пограничния район на Суми и Курска област руските атаки са едноцифрено число – само 8. Там има геолокализирани кадри и то от руския военнопропаганден телеграм канал "Два майора", показващи украински напредък северозападно от Андреевка. Предстои да видим дали в следващите дни няма да има по-голяма руска активност при Купянск, за което вече предупреди украинския военен телеграм канал „Офицер“ в средата на седмицата. Показателно е, че ISW отчита напредък на руски войници по магистрала P-07 Шевченково – Купянск, югозападно от Степова Новоселовка и югоизточно от самия Купянск. Отчетът е на база видеокадри от украинския генщаб на удари с FPV дронове по напредващи руски войници. Има обаче и кадри с обстрел от по-на юг, в направлението към Борово, които подсказват, че украинската армия си е върнала Грековка, а в Лиманското направление има видеокадри, показващи, че украинските сили са успели да си върнат някои позиции в източната част на Торско. Селото се намира точно на изток от Лиман и е основна точка на украинската отбрана в този сектор на фронта – Още: Рубио: Русия няма шанс срещу САЩ и Европа, а "не иска мир". Часов Яр и съдбата на украинския крепостен пояс (ОБЗОР – ВИДЕО)

Що се отнася до Покровското направление, там Hromadske съобщава, че от север, при Родинско, руската армия е овладяла въглищната мина. Този участък на фронта е важен, защото в близост има логистичен маршрут за украинските сили в самия Покровск. В Родинско все още руснаците нямат пълен контрол, боевете продължават. Украински военни коментират, че руски саботажни групи се стараят да влизат в самия Покровск, без да се бият, а да напредват колкото могат и да се укрепват някъде на подходящо място.

За пореден път Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) публикува аудиозапис от руски комуникации, който доказва, че руснаците екзекутират пленени украински войници:

Ukrainian intelligence reports that Russian forces are executing captured Ukrainian soldiers, quoting orders to “zero out” those who surrender. This is further evidence of a systematic policy of war crimes encouraged by the Russian command. Previously similar conversations… pic.twitter.com/8x7E5cPoSu — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 1, 2025

Във Виница пък имаше протест срещу украински военен наборен център, заради „принудителна мобилизация“. Протестът е факт, въпреки наложен полиейски час и за него съобщи украинската държавна медийна мрежа "Суспилно". Исканията на протестиращите – да освободят принудително мобилизираните:

И тази нощ войната на дронове между Русия и Украйна продължи с пълна сила. Украинските ВВС съобщават за 53 изстреляни от Руската федерация дрона клас "Шахед" и безпилотни летателни апарати-примамки по цели в Украйна. Свалени са 45, като 8 дрона са преминали и са ударили на 5 места. Отделно, украинският анализатор Вадим Кушников коментира, че Русия вече използва нова модификация на "Шахед" - "Геран-3". Този модел дронове има по-мощен двигател, може да достига скорост от 800 км/ч и да действа дори в ролята на крилата ракета, за да избегне прехващане от ПВО. Само че според Кушников, Русия още не може да произвежда модела масово, защото зависи от Иран за двигателите – доставки на критични части. През юли Русия е изстреляла 6297 дрона "Геран" ("Шахед") по Украйна, а по същото време на миналата година бяха само 426 – Още: Стотици украински дронове в атака: Удари по 3 руски предприятия и летище (ВИДЕО)